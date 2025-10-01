Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Румунія придбає у США сотні танків Abrams

01 жовтня 2025, 09:53
Румунія придбає у США сотні танків Abrams
M1 Abrams, фото: The U.S. Army Acquisition Support Center
Закупівля американського військового обладнання планується в межах програми "Основний бойовий танк"
Міністерство оборони Румунії звернулося до парламенту країни із проханням у Сполучених Штатів військову техніку на мільярди доларів.
 
Про це йдеться на офіційному сайті відомства.
 
Зазначається, що закупівля американського військового обладнання планується в межах програми "Основний бойовий танк".
 
Спершу румунське міністерство планує придбати у США на суму у понад 458 млн доларів додаткове обладнання для танкового батальйону, оснащеного танком Abrams M1A2.
 
Другий етап передбачає закупівлю Румунією 216 танків Abrams за майже 6,5 млрд доларів для оснащення танкових і піхотних підрозділів ЗС країни. У цю суму також входить придбання логістичної підтримки та спеціального обладнання для навчання та тренувань.
 
Водночас оборонне відомство Румунії планує налагодити технологічне та промислове співробітництво для виробництва та обслуговування танків та їхніх підсистем безпосередньо в країні.

 

