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Йорданія відкликає ізраїльського посла

01 листопада 2023, 18:54
Йорданія відкликає ізраїльського посла
Фото: dinahabjouqa.blogspot.com
Сьогодні влада Йорданії вирішила негайно відкликати свого посла в Ізраїлі через військові дії у секторі Гази.

Про це віце-прем'єр і міністр закордонних справ і експатріантів Айман Сафаді написав в X (Twitter).

Сафаді доручив відповідному департаменту міністерство закордонних справ повідомити міністерству закордонних справ Ізраїлю про те, що його посол, який раніше виїхав з Йорданії, поки що не повинен повертатися.

"Повернення послів, залежить від того, чи Ізраїль припинить війну в Газі, зупинить гуманітарну катастрофу, що виникла в результаті, і утримається від дій, які позбавляють палестинців їхніх основних прав, включаючи доступ до їжі, води та ліків, а також до безпечного та стабільне життя на своїй національній землі", – сказав Сафаді.

Нагадаємо, що Хамас атакує центральну частину Ізраїлю.

 

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