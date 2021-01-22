YouTube може заблокувати українськомовний канал Geek Journal через скарги "1+1"

YouTube може заблокувати канал з українськомовними оглядами фільмів Geek Journal. Причиною цього є скарги телеканалу "1+1" щодо порушення авторського права.

Канал повідомив, що отримав чотири попередження щодо використання контенту, яке порушує авторське право каналу "1+1", повідомляє "Громадське". За правилами YouTube, якщо протягом тижня ці попередження не знімуть, Geek Journal буде автоматично видалено. Однак уже зараз завантажувати нові відео канал не може. Наразі на Geek Journal підписано приблизно 100 тисяч людей.

Засновник каналу блогер Тайлер Андерсон вважає, що скарги "1+1" є наступом на свободу слова, і запевняє, що користувався контентом цього каналу винятково в межах чесного використання.

"Існує ціла плеяда каналів, де використовують не просто шматки контенту, не fair use, як ми це робимо постійно, тобто декілька секунд контенту. Це нормально - його використовувати (чужий контент - ред.), це всі роблять у межах чесного використання - під час оглядів фільмів, серіалів, телепрограм або цілих каналів, як у нашому випадку", - сказав він.

Блогер наголосив, що його канал отримав попередження щодо відео, яким уже 2-3 роки, однак представники "1+1" вирішили надсилати скарги лише зараз.

Зокрема, Geek Journal отримав скарги щодо використання контенту із серіалів "Великі Вуйки", "Школа" та фільму "Чорний Ворон", на які Андерсон робив відеоогляд.

Андерсон зазначив, що на YouTube є канали, які роблять огляди на цілі випуски чужих програм: "Без жодного блюру, без жодного монтажу - їм нічого. А нам - страйки, одразу три".

У Geek Journal наголосили, що оскаржуватимуть дії "1+1", а в разі потреби звернуться до суду.

А що каже "1+1"?

У відповідь на позицію Тайлера Андерсона телеканал "1+1" повідомив, що використання його контенту дозволено лише за попередніх домовленостей із правовласниками.

"У випадку з Geek Journal компанія не отримувала жодних повідомлень чи запитів щодо використання власного контенту. Зокрема після першої скарги, яка була надіслана восени минулого року", - наголосили там.

"1+1" заявив, що готовий до діалогу з Geek Journal і запрошує команду YouTube-каналу на зустріч "із метою ознайомлення з правилами щодо використання авторського контенту на YouTube та обговорення ситуації, що склалася".

Як реагують соцмережі?

Інформація про можливе блокування каналу Тайлера Андерсона викликала чималий суспільний резонанс. Так, користувачі соцмережі Twitter почали розповсюджувати хештег #saveGeekJournal. Його вже поширили майже 7 тисяч разів. Крім того, користувачі соцмереж публікують негативні коментарі на адресу телеканалу "1+1".

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