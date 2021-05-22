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YouTube почне вставляти рекламу в усі відео з 1 червня

Також хостинг введе податки для блогерів, які живуть за межами США
Сервіс планує монетизувати навіть ті канали, які не підключені до партнерської програми, повідомляється на сайті компанії.
YouTube почне вставляти рекламу в усі відео з 1 червня Ютуб на телефоні

Керівництво YouTube оголосило, що з 1 червня реклама з'явиться у всіх роликах, опублікованих на платформі, повідомляє "Інтерфакс-Україна". Сервіс планує монетизувати навіть ті канали, які не підключені до партнерської програми, повідомляється на сайті компанії.

"Ви надаєте YouTube право монетизувати свій контент в сервісі. Ця угода не дає вам права на будь-які виплати. Починаючи з 1 червня 2021 р будь-які платежі, які ви можете отримати від YouTube відповідно до будь-якої іншої угоди між вами та YouTube < ...> будуть розглядатися як роялті ", - йдеться в повідомленні.

Також хостинг введе податки для блогерів, які живуть за межами США. Прибуток, отриманий від переглядів в Сполучених штатах через сервіс YouTube Premium, cуперчат і спонсорство, буде обкладатися податком, для справляння якого необхідно буде надати дані про ІПН, найменування юрособи та назву каналу. При відсутності таких відомостей компанія залишає за собою право утримувати до 24% доходів.

Оновлені умови використання відеохостингу вступлять в силу з першого дня літа, в той час як в США вони почали діяти з листопада 2020 року.

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22 05 2021 11:55
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