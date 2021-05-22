YouTube почне вставляти рекламу в усі відео з 1 червня

Сервіс планує монетизувати навіть ті канали, які не підключені до партнерської програми, повідомляється на сайті компанії.

Керівництво YouTube оголосило, що з 1 червня реклама з'явиться у всіх роликах, опублікованих на платформі, повідомляє "Інтерфакс-Україна". Сервіс планує монетизувати навіть ті канали, які не підключені до партнерської програми, повідомляється на сайті компанії.

"Ви надаєте YouTube право монетизувати свій контент в сервісі. Ця угода не дає вам права на будь-які виплати. Починаючи з 1 червня 2021 р будь-які платежі, які ви можете отримати від YouTube відповідно до будь-якої іншої угоди між вами та YouTube < ...> будуть розглядатися як роялті ", - йдеться в повідомленні.

Також хостинг введе податки для блогерів, які живуть за межами США. Прибуток, отриманий від переглядів в Сполучених штатах через сервіс YouTube Premium, cуперчат і спонсорство, буде обкладатися податком, для справляння якого необхідно буде надати дані про ІПН, найменування юрособи та назву каналу. При відсутності таких відомостей компанія залишає за собою право утримувати до 24% доходів.

Оновлені умови використання відеохостингу вступлять в силу з першого дня літа, в той час як в США вони почали діяти з листопада 2020 року.

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