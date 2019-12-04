Юрій Вітренко очолив наглядову раду "Укрнафти"

Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко обраний головою наглядової ради ПАТ "Укрнафти".

Відповідне рішення наглядова рада компанії ухвалила на засіданні 11 квітня 2019 року, інформує Інтерфакс-Україна з посиланням на повідомлення нафтової компанії.

Як повідомлялося, акціонери "Укрнафти" на зборах 28 березня оновили склад НР компанії. Членами НС від НАК переобрані: виконавчий директор Юрій Вітренко, директор із юридичних питань Ярослав Теклюк і директор департаменту майнових і корпоративних відносин Поліна Загнітко.

Замість Андрія Коболєва, Сергія Коновця і Костянтина Пожидаєва від "Нафтогазу" до складу НР увійшли: екс-заступник міністра фінансів Олена Макеєва, член Стратегічної групи радників із підтримки реформ в Україні Андрія Бойцун і екс-глава НКЦПФР Олег Мозговий у якості незалежних членів ради.

Міноритарні акціонери (група "Приват") переобрали членом наглядової ради Уріель Цві Лейбер і ввели в його склад Яну Мануїлова. За їхньою пропозицією ще трьома незалежними членами наглядової ради стали гендиректор інвесткомпанії "Он-Лайн Капітал" Микола Почапський, який раніше входив до складу НР "Запорізький завод феросплавів" Андрій Процик і екс-глава Всеукраїнської громадської організації "Спілка геологів України" Павло Загороднюк.

"Укрнафта" у 2018 році збільшила видобуток нафти і газового конденсату на 5% (на 0,069 млн т) в порівнянні з 2017 роком — до 1,448 млн тонн. Видобуток газу скоротився на 2,3% (на 0,026 млн куб. М) — до 1,082 млрд куб. м, виробництво зрідженого газу — на 5,2% (на 6 тис. тонн), до 110 тис. тонн.

Згідно неаудованої звітності, "Укрнафта" за підсумками 2018 року отримало 6 млрд 628,148 млн грн чистого прибутку проти 101,771 млн грн за аналогічний показник за 2017 рік.

"Укрнафта" є найбільшою нафтовидобувною компанією країни. НАК "Нафтогаз України" належить 50% + 1 акція "Укрнафти", групі компаній, пов'язаних із колишніми акціонерами ПриватБанку, — близько 42% акцій.