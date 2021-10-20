З 21 жовтня в Україні запрацюють нові правила перевезення пасажирів. Що зміниться?
Нові правила стосуються міжобласних поїздок автобусами, літаками та потягами. На громадський транспорт у місті та перевезення у межах області зміни не поширюються, повідомляє Громадське.
Які документи потрібні?
Для поїздок між областями і водії, і пасажири повинні мати один із документів:
- "зелений" або "жовтий" сертифікат у "Дії" про повну вакцинацію або отримання однієї дози; "жовтим" сертифікатом можна користуватися лише у регіонах жовтої "зони";
- документ про отримання однієї дози вакцини - форма 063-О, нею можна користуватися у "жовтій" зоні;
- міжнародне свідоцтво про вакцинацію, яке можна оформити у сімейного лікаря;
- іноземний сертифікат про повну вакцинацію препаратами, використання яких дозволила ВООЗ;
- негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на антиген - дійсний 72 години.
На дітей до 18 років ці правила не поширюється. Однак діти від 12 років зобов'язані носити захисні маски.
Правила перевезення з 21 жовтня
Фото: МОЗ
Правила перевезення з 21 жовтня
Фото: МОЗ
Чи можна показати COVID-сертифікат про одужання?
Таких сертифікатів в Україні поки немає. Отримання паперової довідки про одужання наразі не передбачено. Наразі отримання сертифікату на підставі одужання тестують у "Дії", але користувачам він поки не доступний.
Після того, як такі сертифікати запрацюють, вони будуть дійсні 180 днів.
А якщо протипоказання до вакцинації?
Затвердженої довідки про протипоказання до вакцинації проти COVID-19 немає. У МОЗ обіцяють затвердити форму найближчим часом.
Однак зазначають, що в Україні менш ніж 1% людей, які мають абсолютні протипоказання до щеплення.
Наразі таким громадянам рекомендують робити ПЛР або експрес-тест, щоб їздити між областями.
Як працюватиме залізниця?
Паспорт, документ про вакцинацію або негативний тест потрібно буде показати провіднику на вході. Якщо у пасажира немає цих документів, можуть не пустити у поїзд.
Від пасажирів до 18 років документів про щеплення чи тестування не вимагатимуть.
У якій зоні Україна?
У нас діє адаптивний карантин, коли регіони поділяють на "зелену", "жовту", "помаранчеву" та "червону" зони.
З 23 вересня "жовту" зону запровадили по всій Україні. Однак ситуація з захворюваністю на коронавірус погіршується, тож є області, де посилили карантин.
Так, Херсонська, Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області уже потрапили у "червону" зону, яка передбачає найжорсткіші обмеження.
Водночас у Львові, попри "жовтий" рівень, вже почали посилювати обмеження. В уряді попереджають, що наступними днями "червоними" можуть стати більше областей.
Нагадаємо, що у Львові вводять посилений карантин
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У Баку відкрили Український центр
- ВІДЕО В Ізраїлі горів торговельний центр, є постраждалі
- ФОТО Міс Україна Всесвіт 2021: стало відомо, хто переміг