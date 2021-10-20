З 21 жовтня в Україні запрацюють нові правила перевезення пасажирів. Що зміниться?

З 21 жовтня в Україні набудуть чинності нові правила міжрегіональних перевезень у "жовтій" та "червоній" зонах. Пояснюємо, що змінюється та які документи потрібно мати з собою.

Нові правила стосуються міжобласних поїздок автобусами, літаками та потягами. На громадський транспорт у місті та перевезення у межах області зміни не поширюються, повідомляє Громадське.

Які документи потрібні?

Для поїздок між областями і водії, і пасажири повинні мати один із документів:

"зелений" або "жовтий" сертифікат у "Дії" про повну вакцинацію або отримання однієї дози; "жовтим" сертифікатом можна користуватися лише у регіонах жовтої "зони";

документ про отримання однієї дози вакцини - форма 063-О, нею можна користуватися у "жовтій" зоні;

міжнародне свідоцтво про вакцинацію, яке можна оформити у сімейного лікаря;

іноземний сертифікат про повну вакцинацію препаратами, використання яких дозволила ВООЗ;

негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на антиген - дійсний 72 години.

На дітей до 18 років ці правила не поширюється. Однак діти від 12 років зобов'язані носити захисні маски.

Правила перевезення з 21 жовтня Фото: МОЗ Правила перевезення з 21 жовтня Фото: МОЗ Чи можна показати COVID-сертифікат про одужання? Таких сертифікатів в Україні поки немає. Отримання паперової довідки про одужання наразі не передбачено. Наразі отримання сертифікату на підставі одужання тестують у "Дії", але користувачам він поки не доступний. Після того, як такі сертифікати запрацюють, вони будуть дійсні 180 днів. А якщо протипоказання до вакцинації? Затвердженої довідки про протипоказання до вакцинації проти COVID-19 немає. У МОЗ обіцяють затвердити форму найближчим часом. Однак зазначають, що в Україні менш ніж 1% людей, які мають абсолютні протипоказання до щеплення. Наразі таким громадянам рекомендують робити ПЛР або експрес-тест, щоб їздити між областями. Як працюватиме залізниця? Паспорт, документ про вакцинацію або негативний тест потрібно буде показати провіднику на вході. Якщо у пасажира немає цих документів, можуть не пустити у поїзд. Від пасажирів до 18 років документів про щеплення чи тестування не вимагатимуть. У якій зоні Україна? У нас діє адаптивний карантин, коли регіони поділяють на "зелену", "жовту", "помаранчеву" та "червону" зони. З 23 вересня "жовту" зону запровадили по всій Україні. Однак ситуація з захворюваністю на коронавірус погіршується, тож є області, де посилили карантин. Так, Херсонська, Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області уже потрапили у "червону" зону, яка передбачає найжорсткіші обмеження. Водночас у Львові, попри "жовтий" рівень, вже почали посилювати обмеження. В уряді попереджають, що наступними днями "червоними" можуть стати більше областей.

Нагадаємо, що у Львові вводять посилений карантин