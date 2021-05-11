З 8 листопада у "червону" зону карантину потрапить ще одна область

З 8 листопада "червону" зону карантину запроваджують на території Волинської області. Через це суворі обмеження будуть діяти уже в 17 регіонах України.

Про це повідомляє "Громадське".

Відповідне рішення 5 листопада ухвалила Держкомісія з надзвичайних ситуацій, передає міністр уряду Олег Немчінов.

Станом на 5 листопада на Волині вже заповнені 67% ліжок із киснем. Рівень госпіталізацій становить 99 випадків на 100 тисяч населення (при цільовому показнику у 60 випадків).

Які обмеження?

У цій зоні заклади освіти зможуть працювати, тільки якщо 100% працівників матимуть "зелений" COVID-сертифікат.

У "червоній" зоні зможуть працювати кінотеатри, музеї, інші культурні заклади, розважальні заклади, ТРЦ, заклади громадського харчування, ринки, спортзали та басейни, якщо весь персонал та відвідувачі будуть повністю вакциновані.

Нагадаємо, що за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1772), Дніпропетровській (2388), Львівській (1758), Харківській (1733) і Одеській (1648) областях.