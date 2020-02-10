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З клініки Дніпра стався витік інформації

У вільному доступі опинилися персональні дані тисяч пацієнтів
В одній з найбільших приватних клінік Дніпра зафіксували витік інформації, що пов'язана з результатами проведення ПЛР-тестів на коронавірус. У вільний доступ потрапили десятки тисяч записів про пацієнтів.
З клініки Дніпра стався витік інформації Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на пресслужбу Ради національної безпеки та оборони.

Витік інформації виявив Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО. Він стався внаслідок помилок конфігурації в інформаційних системах і базах даних клініки.

У відкритому доступі опинилися персональні дані працівників і клієнтів клініки: ПІБ, дати народження, адреси проживання, телефони, e-mail, діагнози, дані медичної карти (що становлять медичну таємницю), включаючи результати аналізів, діагнози, інформація про захворювання, результати проведення ПЛР-тестів, списки хворих COVID-19.

Як зазначають в РНБО, вільний доступ до баз даних надавав можливість не тільки викрасти персональну інформацію, але й вносити в неї зміни: змінювати призначення ліків, результати аналізів й обстежень. Також стало можливим редагувати записи в протоколі «Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)».

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02 10 2020 11:48
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