З клініки Дніпра стався витік інформації У вільному доступі опинилися персональні дані тисяч пацієнтів

В одній з найбільших приватних клінік Дніпра зафіксували витік інформації, що пов'язана з результатами проведення ПЛР-тестів на коронавірус. У вільний доступ потрапили десятки тисяч записів про пацієнтів.

Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на пресслужбу Ради національної безпеки та оборони. Витік інформації виявив Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО. Він стався внаслідок помилок конфігурації в інформаційних системах і базах даних клініки. У відкритому доступі опинилися персональні дані працівників і клієнтів клініки: ПІБ, дати народження, адреси проживання, телефони, e-mail, діагнози, дані медичної карти (що становлять медичну таємницю), включаючи результати аналізів, діагнози, інформація про захворювання, результати проведення ПЛР-тестів, списки хворих COVID-19. Як зазначають в РНБО, вільний доступ до баз даних надавав можливість не тільки викрасти персональну інформацію, але й вносити в неї зміни: змінювати призначення ліків, результати аналізів й обстежень. Також стало можливим редагувати записи в протоколі «Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)». До теми: мережа медичних установ в США зазнала масштабної кібератаки.

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