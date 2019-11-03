З Мангера зняли електронний браслет, також йому повернули закордонний паспорт
Про це повідомив його адвокат Дмитро Ільченко, інформує LB.ua.
"Браслет зняли, паспорти повернули", - сказав він.
Адвокат не уточнив, коли саме відбулися відповідні заходи.
Він повідомив, що наразі захист не подав апеляційну скаргу на відсторонення Мангера з посади голови облради, але збирається звернутися до суду апеляційної інстанції.
Суд на місяць відсторонив Мангера від посади голови Херсонської облради - до 6 квітня 2019 року.
Нагадаємо, голова Херсонської облради Владислав Мангер, якого підозрюють в організації вбивства радниці міськголови Херсону Катерини Гандзюк, вийшов із СІЗО.
Раніше за голову Херсонської облради Владислава Мангера, підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, внесли заставу.
15 лютого Шевченківський суд Києва ухвалив рішення, згідно з яким голову Херсонської облради Владислава Мангера, якого підозрюють у замовленні вбивства активістки Катерини Гандзюк, взято під варту на 17 днів із правом внесення застави у сумі 2 мільйони 497 тисяч 300 гривень.
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