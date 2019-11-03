З Мангера зняли електронний браслет, також йому повернули закордонний паспорт

Адвокати готують апеляцію на його звільнення з посади

Правоохоронці зняли електронний браслет з Владислава Мангера, підозрюваного в організації вбивства виконувачки обов'язків керуючого справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк, і повернули йому паспорт для виїзду за кордон.

Про це повідомив його адвокат Дмитро Ільченко, інформує LB.ua.

"Браслет зняли, паспорти повернули", - сказав він.

Адвокат не уточнив, коли саме відбулися відповідні заходи.

Він повідомив, що наразі захист не подав апеляційну скаргу на відсторонення Мангера з посади голови облради, але збирається звернутися до суду апеляційної інстанції.

Суд на місяць відсторонив Мангера від посади голови Херсонської облради - до 6 квітня 2019 року.

Нагадаємо, голова Херсонської облради Владислав Мангер, якого підозрюють в організації вбивства радниці міськголови Херсону Катерини Гандзюк, вийшов із СІЗО.

Раніше за голову Херсонської облради Владислава Мангера, підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, внесли заставу.

15 лютого Шевченківський суд Києва ухвалив рішення, згідно з яким голову Херсонської облради Владислава Мангера, якого підозрюють у замовленні вбивства активістки Катерини Гандзюк, взято під варту на 17 днів із правом внесення застави у сумі 2 мільйони 497 тисяч 300 гривень.