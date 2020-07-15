З наступного туру в Першій лізі використовуватимуть VAR
Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко написав на своїй сторінці у Facebook, що з наступного туру в матчах Першої ліги використовуватимуть систему VAR, зазначає "Укрінформ".
"Нове футбольне досягнення України. ФІФА підтримала мою ініціативу і дала згоду на використання VAR в матчах Першої ліги вже з наступного туру.
Це дуже важливе рішення, з огляду на шалену конкуренцію, яка зараз йде в Першій лізі за вихід в УПЛ. Вісім команд борються за перші місця, тому ціна помилки, в тому числі і суддівської, дуже велика. VAR допоможе мінімізувати ймовірність їх допущення. Спасибі за це Комітету арбітрів на чолі з Лучано Лучі та колегам з ФІФА", - заявив Павелко.
До кінця сезону у Першій лізі залишилося зіграти 7 турів. Після 23-х матчів лідирує в чемпіонаті «Інгулець», випереджаючи "Агробізнес", який посідає друге місце, на одне очко.
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