Де дивитися матчі 31 туру футбольної Прем'єр-ліги України Матч "Дніпро-1" - "Карпати" (Львів) не відбудеться. Українська асоціація футболу виключила львівський клуб з УПЛ

Передостанній, 31-й тур чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги (УПЛ) розпочнеться у середу, 15 липня, поєдинком на київському НСК "Олімпійський".

Стартовий матч туру між донецьким "Шахтарем" та ковалівським "Колосом" о 19.00 покаже телеканал "Футбол 1", повідомляє Укрінформ. У четвер, 16 липня, зустрінуться полтавська "Ворскла" і "Маріуполь" (17.00; "Футбол 2"), "Львів" та донецький "Олімпік" (17.00; "Футбол 2"), чернігівська "Десна" та "Олександрія" (19.30; "Уніан-ТБ"), київське "Динамо" і луганська "Зоря" (19.30; "2+2"). Матч "Дніпро-1" - "Карпати" (Львів) не відбудеться. Українська асоціація футболу виключила львівський клуб з УПЛ. Турнірне становище: перша шістка - "Шахтар" - 78 очок (після 30-ти матчів), "Зоря" - 57 (30), "Динамо" - 56 (30), "Десна" - 55 (30), "Олександрія" - 45 (30), "Колос" - 29 (30); друга шістка - "Дніпро-1" - 40 (28), "Маріуполь" - 33 (28), "Ворскла" - 28 (28), "Олімпік" - 27 (29), "Львів" - 24 (30), "Карпати" - 15 (24). Читайте також: Визначилися переможці Кубка України з тенісу

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