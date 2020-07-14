Де дивитися матчі 31 туру футбольної Прем'єр-ліги України
Стартовий матч туру між донецьким "Шахтарем" та ковалівським "Колосом" о 19.00 покаже телеканал "Футбол 1", повідомляє Укрінформ.
У четвер, 16 липня, зустрінуться полтавська "Ворскла" і "Маріуполь" (17.00; "Футбол 2"), "Львів" та донецький "Олімпік" (17.00; "Футбол 2"), чернігівська "Десна" та "Олександрія" (19.30; "Уніан-ТБ"), київське "Динамо" і луганська "Зоря" (19.30; "2+2").
Матч "Дніпро-1" - "Карпати" (Львів) не відбудеться. Українська асоціація футболу виключила львівський клуб з УПЛ.
Турнірне становище:
перша шістка - "Шахтар" - 78 очок (після 30-ти матчів), "Зоря" - 57 (30), "Динамо" - 56 (30), "Десна" - 55 (30), "Олександрія" - 45 (30), "Колос" - 29 (30);
друга шістка - "Дніпро-1" - 40 (28), "Маріуполь" - 33 (28), "Ворскла" - 28 (28), "Олімпік" - 27 (29), "Львів" - 24 (30), "Карпати" - 15 (24).
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