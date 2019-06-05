З початку 2019 року Порошенко задекларував 325 млн гривень
У цьому році його дохід уже склали, свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, повідомляє LB.ua.
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210,1 млн гривень дивідендів від публічного акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Прайм Ессетс Кепітал";
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104,1 млн гривень повернення Міністерством фінансів вартості придбання облігацій внутрішньої державної позики і 4,6 млн гривень інвестиційного прибутку при погашенні ОВДП;
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4,3 млн гривень склав його процентний дохід від вкладів у Міжнародному інвестиційному банку;
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1,8 млн гривень - відшкодування моральної шкоди від британської телерадіокомпанії ВВС (за поширення неправдивої інформації про те, що Порошенко нібито платив гроші за першу зустріч із президентом США Дональдом Трампом).
Усього з січня 2019 року Президент задекларував суттєві зміни в майновому стані на майже 1 млрд гривень. Однак із цієї суми 576 млн гривень зараховуються до доходу за 2018 рік і відображені в річній декларації про доходи Порошенка.
Нагадаємо, Петро Порошенко 23 квітня задекларував 1,75 млн гривень компенсації від британської телерадіомовної організації BBC.
Додамо, британська служба BBC вибачилася перед президентом України Петром Порошенком і погодилася виплатити відшкодування за некоректний матеріал.
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