З початку 2019 року Порошенко задекларував 325 млн гривень

210,1 млн гривень дивідендів він отримав від публічного акціонерного товариства

Президент Петро Порошенко задекларував 325 млн гривень доходів з початку 2019 року.

У цьому році його дохід уже склали, свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, повідомляє LB.ua.

210,1 млн гривень дивідендів від публічного акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Прайм Ессетс Кепітал";

104,1 млн гривень повернення Міністерством фінансів вартості придбання облігацій внутрішньої державної позики і 4,6 млн гривень інвестиційного прибутку при погашенні ОВДП;

4,3 млн гривень склав його процентний дохід від вкладів у Міжнародному інвестиційному банку;

1,8 млн гривень - відшкодування моральної шкоди від британської телерадіокомпанії ВВС (за поширення неправдивої інформації про те, що Порошенко нібито платив гроші за першу зустріч із президентом США Дональдом Трампом).

Усього з січня 2019 року Президент задекларував суттєві зміни в майновому стані на майже 1 млрд гривень. Однак із цієї суми 576 млн гривень зараховуються до доходу за 2018 рік і відображені в річній декларації про доходи Порошенка.

Нагадаємо, Петро Порошенко 23 квітня задекларував 1,75 млн гривень компенсації від британської телерадіомовної організації BBC.