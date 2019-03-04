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З початку епідемічного сезону від грипу в Україні померли 55 людей, – МОЗ

"За минулий тиждень захворіли понад 138 тисяч людей"
В Україні з початку епідемічного сезону від грипу померли 55 людей, зокрема одна людина померла минулого тижня.
З початку епідемічного сезону від грипу в Україні померли 55 людей, – МОЗ Фото: moz.gov.ua

На даний час, за даними МОЗ, показники захворюваності на грип і ГРВІ продовжують знижуватися, повідомляє "Радіо Свобода".

"За минулий тиждень захворіли понад 138 тисяч людей. Це менше у порівнянні з минулим тижнем і показниками захворюваності у цей період минулого року. Епідемічний поріг захворюваності не перевищений у жодній з областей", – йдеться в повідомленні.

Додамо, що Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я запустив серію медичних курсів онлайн.

 
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03 04 2019 15:35
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