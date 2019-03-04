НОВИНИВ Україні з початку епідемічного сезону від грипу померли 55 людей, зокрема одна людина померла минулого тижня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
З початку епідемічного сезону від грипу в Україні померли 55 людей, – МОЗ
"За минулий тиждень захворіли понад 138 тисяч людей"
Фото: moz.gov.ua
На даний час, за даними МОЗ, показники захворюваності на грип і ГРВІ продовжують знижуватися, повідомляє "Радіо Свобода".
"За минулий тиждень захворіли понад 138 тисяч людей. Це менше у порівнянні з минулим тижнем і показниками захворюваності у цей період минулого року. Епідемічний поріг захворюваності не перевищений у жодній з областей", – йдеться в повідомленні.
Додамо, що Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я запустив серію медичних курсів онлайн.
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03 04 2019 15:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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