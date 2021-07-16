За держгарантіями бізнесу видали кредитів майже на 4,3 мільярда - Мінфін

У червні поточного року надано 229 кредитів на суму 1 млрд 7 млн грн із зобов’язанням за боргом у 472 млн грн

Станом на 1 липня 2021 року десять банків видали кредитів за державними гарантіями на портфельній основі на 4,272 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"У рамках підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні через інструмент державних гарантій на портфельній основі станом на 01.07.2021 десятьма банками надано 1795 кредитів на загальну суму 4 млрд 272 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечений державними гарантіями на портфельній основі, становили 2 млрд 10 млн гривень. Це близько 51% від загального ліміту гарантій, наданих у 2020 році (3 млрд 930 млн гривень).

При цьому, в червні поточного року надано 229 кредитів на суму 1 млрд 7 млн грн із зобов’язанням за боргом у 472 млн грн.

За сумою виданих кредитів лідирує АТ КБ "ПриватБанк" - 944 кредити на загальну суму 853 млн грн, що складає майже 100% ліміту таких гарантій, наданих цьому банку у 2020 році. Другим за величиною виданих кредитів на портфельній основі є АТ "Ощадбанк" - 606 кредитів на загальну суму 1 млрд 764 млн грн.

Найбільшим попитом програма користується в Києві, де загалом видано 113 кредитів на 371 млн грн. У Львівській та Київській областях, які входять до трійки найбільших, цей показники становить 126 кредитів (310 млн грн) та 103 кредити (290 млн грн) відповідно.

За видом економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, видавалося у сферах оптової та роздрібної торгівлі (632), сільського господарства (516) та переробної промисловості (257).

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