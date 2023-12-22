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За два місяці Україна ввела в дію ще 7 стандартів НАТО

22 грудня 2023, 17:38
За два місяці Україна ввела в дію ще 7 стандартів НАТО
Фото: Associated Press/East News
В Міноборони України протягом листопада-грудня ввели в дію ще сім стандартів НАТО в межах реформ для сумісності з Альянсом.

Про це Міністерство оборони і  Збройні сили України написали на сайті. 

"Сили оборони України продовжують курс на реформи, аби відповідати стандартам взаємосумісності з державами-членами НАТО. Протягом листопада-грудня 2023 року в Міністерстві оборони та Збройних силах України запроваджено ще сім стандартів альянсу", - йдеться в релізі Міноборони.

В відомстві додали, що серед них – стандарти щодо навігаційно-гідрографічної підтримки, ведення бойових дій, якості пально-мастильних матеріалів, підготовки Військово-Морських сил зі зв’язку. 

В Міноборони звауважили, що дотепер в Міноборони і ЗСУ запроваджено 301 стандарт НАТО: 181 у межах Цілей партнерства Україна-НАТО і 116 - в ініціативному порядку, які Україна впроваджує поза Цілями партнерства.

"Загалом в альянсі діє 1 135 стандартів. В Міноборони та ЗСУ вже запроваджено понад чверть від загальної кількості (26,5%)", - додали в Міноборони.

Хоча на своїй підсумковій пресконференції Зеленський заявив, що Нас не запрошують у НАТО, але Україна і надалі йде в бік Альянсу. 

Влітку Байден заявив, що країни НАТО узгодили формулювання щодо інтеграції України до Альянсу.

 

НАТОУкраїнареформи

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