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За експорт електроенергії до ЄС "Укренерго" отримало понад 4,4 млрд грн

Ольга
Матарикіна
Упродовж останнього тижня на суміжних європейських ринках ціни на електроенергію продовжують знижуватися
За експорт електроенергії до ЄС "Укренерго" отримало понад 4,4 млрд грн

НЕК "Укренерго" з 30 червня по 25 вересня на аукціонах продало доступу до міждержавних електромереж на понад 4,4 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго" у Telegram.

"За останній тиждень 19-25 вересня доступний обсяг перетинів до Словаччини та Румунії був проданий в повному обсязі. В аукціонах брали участь до 12 компаній", - зазначається в повідомленні.

Загалом впродовж останнього тижня на суміжних європейських ринках ціни на електроенергію продовжують знижуватися.

Відповідно на ринку "на добу наперед" (РДН) Румунії середня ціна базового навантаження з 19 по 24 вересня становила близько 366,4 євро/МВт∙год проти минулого тижня 386,8 євро/МВт∙год, а в Словаччині – близько 359,5 євро/МВт∙год, проти - 442,6 євро/МВт∙год.

Водночас на українському РДН ціна базового навантаження зросла й у більшість днів становила €90-91/МВт∙год.

Додається, що на тлі цього зниження середньозважена ціна доступу до міждержавного перетину знизилася до 6,4 тис. грн/Мвт∙год, в порівнянні з попереднім тижнем. Найвища гранична ціна за передачу 1 МВт склала 13 тис. гривень в напрямку Україна-Словаччина (23 вересня о 20-й годині).

Нагадаємо, Європейська мережа операторів системи передачі ENTSO-E збільшила доступну пропускну спроможність для експорту електроенергії між Україною та Європою на 50 МВт в нічні години.

Радниця міністра енергетики Зеркаль заявляла, що Угорщина гальмує розширення експорту української електроенергії в Європу: "це проблема і для України, і для її сусідів, які розраховують на підтримку".

Раніше повідомлялося, що за два тижні вересня прибуток від експорту електроенергії досягнув рекордної суми.

 


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24 09 2022 17:32
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