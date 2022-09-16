БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИУкраїнська електроенергія посіла друге місце в торгівельному балансі після традиційно великих обсягів сільгосппродукції – ріпака та пшениціПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
За два тижні вересня прибуток від експорту електроенергії досягнув рекордної суми
За 2 тижні вересня прибуток від експорту електроенергії досягнув рекордної суми – $131 млн.
Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький з посиланням на дані заступника міністра економіки Тараса Качку.
Він додав, що таким чином українська електроенергія посіла друге місце в торгівельному балансі після традиційно великих обсягів сільгосппродукції – ріпака та пшениці.
"Цей рекорд допоміг зменшити дефіцит торгівлі товарами і збалансувати міждержавну торгівлю України. Заради саме таких результатів ми провели синхронізацію з європейською енергосистемою і домоглися відкриття експорту електроенергії з України до Європи в рекордно короткий термін", – підкреслив Кудрицький.
Очільник "Укренерго" відзначив, що сьогодні, коли українська мережа синхронізована з енергосистемою ENTSO-E, можливість експортувати електроенергію в Європі відкрита для всіх українських виробників.
"Ми поступово перетворюємося з прохачів – на стратегічно важливих партнерів ЄС. Це головний результат і успіх нашої синхронізації з ENTSO-E. Наша мета – закріпити Україну в ролі гаранта енергетичної безпеки Східної та Центральної Європи", – сказав Володимир Кудрицький.
Як повідомляв iPress, на початку вересня Європейська мережа операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E збільшила до 300 МВт доступну пропускну спроможність для експорту електроенергії з України в ЄС.
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