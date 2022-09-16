За два тижні вересня прибуток від експорту електроенергії досягнув рекордної суми

Українська електроенергія посіла друге місце в торгівельному балансі після традиційно великих обсягів сільгосппродукції – ріпака та пшениці

За 2 тижні вересня прибуток від експорту електроенергії досягнув рекордної суми – $131 млн.

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький з посиланням на дані заступника міністра економіки Тараса Качку.

Він додав, що таким чином українська електроенергія посіла друге місце в торгівельному балансі після традиційно великих обсягів сільгосппродукції – ріпака та пшениці.

"Цей рекорд допоміг зменшити дефіцит торгівлі товарами і збалансувати міждержавну торгівлю України. Заради саме таких результатів ми провели синхронізацію з європейською енергосистемою і домоглися відкриття експорту електроенергії з України до Європи в рекордно короткий термін", – підкреслив Кудрицький.

Очільник "Укренерго" відзначив, що сьогодні, коли українська мережа синхронізована з енергосистемою ENTSO-E, можливість експортувати електроенергію в Європі відкрита для всіх українських виробників.

"Ми поступово перетворюємося з прохачів – на стратегічно важливих партнерів ЄС. Це головний результат і успіх нашої синхронізації з ENTSO-E. Наша мета – закріпити Україну в ролі гаранта енергетичної безпеки Східної та Центральної Європи", – сказав Володимир Кудрицький.