"За майбутнє" вимагає відставки Степанова через загострення ситуації з COVID-19
Про це йдеться в заяві політсили, опублікованій у Facebook, повідомляє "РБК-Україна".
"Півроку часу, 64 мільярди гривень - і нуль результату. Відсутність необхідної кількості лабораторій, де можна пройти безкоштовне тестування, неякісні та неінформативні тести, брак ліжко-місць у лікарнях з можливістю підключення кисневих апаратів, брак комп’ютерних томографів… Хаотичне й нелогічне визначення основних "коронавірусних" лікарень - усе це призводить до стрімкого поширення вірусу й нових смертельних випадків", - стверджують у партії.
Там впевнені, що лише за десяту частину вказаних коштів можна було повністю підготувати країну до боротьби з епідемією. Однак МОЗ під керівництвом Степанова не захистило ні громадян, ні лікарів.
"Політична партія "За майбутнє" вимагає відставки міністра охорони здоров’я Максима Степанова, який за півроку не зміг налагодити ефективну протидію поширенню COVID-19. Таким посадовцям не місце в уряді! Ми ініціюємо збір підписів за відставку очільника МОЗ Максима Степанова. Адже непрофесійність та безвідповідальність неминуче призведуть до трагічних наслідків для країни", - заявили в політсилі.
Нагадаємо, що 5 жовтня (станом на 9:00) в Україні 230 236 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 4 430 летальних, 101 252 пацієнти одужали.
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