Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

"За майбутнє" вимагає відставки Степанова через загострення ситуації з COVID-19

Партія ініціює збір підписів за відставку очільника МОЗ
На думку політсили, міністр не впорався з коронавірусними викликами.
"За майбутнє" вимагає відставки Степанова через загострення ситуації з COVID-19 Фото: Офіційний Telegram канал МОЗ

Про це йдеться в заяві політсили, опублікованій у Facebook, повідомляє "РБК-Україна".

"Півроку часу, 64 мільярди гривень - і нуль результату. Відсутність необхідної кількості лабораторій, де можна пройти безкоштовне тестування, неякісні та неінформативні тести, брак ліжко-місць у лікарнях з можливістю підключення кисневих апаратів, брак комп’ютерних томографів… Хаотичне й нелогічне визначення основних "коронавірусних" лікарень - усе це призводить до стрімкого поширення вірусу й нових смертельних випадків", - стверджують у партії.

Там впевнені, що лише за десяту частину вказаних коштів можна було повністю підготувати країну до боротьби з епідемією. Однак МОЗ під керівництвом Степанова не захистило ні громадян, ні лікарів.

"Політична партія "За майбутнє" вимагає відставки міністра охорони здоров’я Максима Степанова, який за півроку не зміг налагодити ефективну протидію поширенню COVID-19. Таким посадовцям не місце в уряді! Ми ініціюємо збір підписів за відставку очільника МОЗ Максима Степанова. Адже непрофесійність та безвідповідальність неминуче призведуть до трагічних наслідків для країни", - заявили в політсилі.

Нагадаємо, що 5 жовтня (станом на 9:00) в Україні 230 236 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 4 430 летальних, 101 252 пацієнти одужали.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 10 2020 10:53
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Поствірусна дипломатія: як сучасні технології та карантин змінюють міжнародні відносини

Поствірусна дипломатія: як сучасні технології та карантин змінюють міжнародні відносини

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.