В Україні зафіксовано 3 774 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 За добу одужало 1 145 пацієнтів

5 жовтня (станом на 9:00) в Україні 230 236 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 4 430 летальних, 101 252 пацієнти одужали.

Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 6 822 випадки; Волинська область 8734 випадки; Дніпропетровська область - 7 137 випадків; Донецька область - 4 413 випадків; Житомирська область - 6 934 випадки; Закарпатська область - 10 219 випадків; Запорізька область - 4 630 випадків; Івано-Франківська область - 14 345 випадків; Кіровоградська область - 1 184 випадки; м. Київ - 24 736 випадків; Київська область - 9 918 випадків; Львівська область - 21 294 випадки; Луганська область - 1 294 випадки; Миколаївська область - 3 819 випадків; Одеська область - 14 729 випадків; Полтавська область - 2 965 випадків; Рівненська область - 13 248 випадків; Сумська область - 5 453 випадки; Тернопільська область - 14 421 випадок; Харківська область - 20 964 випадки; Херсонська область - 1 496 випадків; Хмельницька область - 6 968 випадків; Чернівецька область - 15 286 випадків; Черкаська область - 4 550 випадків; Чернігівська область - 4 677 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 5 жовтня до Центру надійшло 3 604 повідомлення про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 297 096 повідомлень про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус-інфо"

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