В Україні зафіксовано 3 774 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область - 6 822 випадки;
Волинська область 8734 випадки;
Дніпропетровська область - 7 137 випадків;
Донецька область - 4 413 випадків;
Житомирська область - 6 934 випадки;
Закарпатська область - 10 219 випадків;
Запорізька область - 4 630 випадків;
Івано-Франківська область - 14 345 випадків;
Кіровоградська область - 1 184 випадки;
м. Київ - 24 736 випадків;
Київська область - 9 918 випадків;
Львівська область - 21 294 випадки;
Луганська область - 1 294 випадки;
Миколаївська область - 3 819 випадків;
Одеська область - 14 729 випадків;
Полтавська область - 2 965 випадків;
Рівненська область - 13 248 випадків;
Сумська область - 5 453 випадки;
Тернопільська область - 14 421 випадок;
Харківська область - 20 964 випадки;
Херсонська область - 1 496 випадків;
Хмельницька область - 6 968 випадків;
Чернівецька область - 15 286 випадків;
Черкаська область - 4 550 випадків;
Чернігівська область - 4 677 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 5 жовтня до Центру надійшло 3 604 повідомлення про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 297 096 повідомлень про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус-інфо"
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