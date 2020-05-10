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В Україні зафіксовано 3 774 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19

За добу одужало 1 145 пацієнтів
5 жовтня (станом на 9:00) в Україні 230 236 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 4 430 летальних, 101 252 пацієнти одужали.
В Україні зафіксовано 3 774 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 6 822 випадки;

Волинська область  8734 випадки;

Дніпропетровська область - 7 137 випадків;

Донецька область - 4 413 випадків;

Житомирська область - 6 934 випадки;

Закарпатська область - 10 219 випадків;

Запорізька область - 4 630 випадків;

Івано-Франківська область - 14 345 випадків;

Кіровоградська область - 1 184 випадки;

м. Київ - 24 736 випадків;

Київська область - 9 918 випадків;

Львівська область - 21 294 випадки;

Луганська область - 1 294 випадки;

Миколаївська область - 3 819 випадків;

Одеська область - 14 729 випадків;

Полтавська область - 2 965 випадків;

Рівненська область  - 13 248 випадків;

Сумська область - 5 453 випадки;

Тернопільська область - 14 421 випадок;

Харківська область - 20 964 випадки;

Херсонська область - 1 496 випадків;

Хмельницька область - 6 968 випадків;

Чернівецька область - 15 286 випадків;

Черкаська область - 4 550 випадків;

Чернігівська область - 4 677 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 5 жовтня до Центру надійшло 3 604 повідомлення про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 297 096 повідомлень про підозру на COVID-19.

Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус-інфо"

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05 10 2020 09:34
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