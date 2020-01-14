"Очікується, що вартість біткоїна буде зростати, а запуск торгівлі біткоїн-опціонами біржею CME Group, ймовірно, лише прискорить зростання"

Зазначається, що після нестабільного 2019 року за перші два тижні 2020 року біткоїн подорожчав на 20%.

На торгах у вівторок середньоринкова вартість біткоїна зросла на 5,5% до 8574 доларів, загалом за перші два тижні 2020 року біткоїн подрожчав на 20%, повідомляє "Економічна правда".

"Очікується, що вартість біткоїна буде зростати, а запуск торгівлі біткоїн-опціонами біржею CME Group, ймовірно, лише прискорить зростання", - заявив керівник відділу розвитку бізнесу біржі Luno Віджай Айяр.

Фото: Економічна правда

Зазначається, що після нестабільного 2019 року за перші два тижні 2020 року біткоїн подорожчав на 20%.

Нагадаємо, що в цьому році закрилося 70 фондів орієнтованих на біткоіни.