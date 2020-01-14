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За перші два тижні 2020 року біткоїн подорожчав на 20%

"Очікується, що вартість біткоїна буде зростати, а запуск торгівлі біткоїн-опціонами біржею CME Group, ймовірно, лише прискорить зростання"
Зазначається, що після нестабільного 2019 року за перші два тижні 2020 року біткоїн подорожчав на 20%.
За перші два тижні 2020 року біткоїн подорожчав на 20% Фото: з вільних джерел

На торгах у вівторок середньоринкова вартість біткоїна зросла на 5,5% до 8574 доларів, загалом за перші два тижні 2020 року біткоїн подрожчав на 20%, повідомляє "Економічна правда".

"Очікується, що вартість біткоїна буде зростати, а запуск торгівлі біткоїн-опціонами біржею CME Group, ймовірно, лише прискорить зростання", - заявив керівник відділу розвитку бізнесу біржі Luno Віджай Айяр.

Фото: Економічна правда

Зазначається, що після нестабільного 2019 року за перші два тижні 2020 року біткоїн подорожчав на 20%.

Нагадаємо, що в цьому році закрилося 70 фондів орієнтованих на біткоіни.

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14 01 2020 13:47
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