БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИЗазначається, що після нестабільного 2019 року за перші два тижні 2020 року біткоїн подорожчав на 20%.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
За перші два тижні 2020 року біткоїн подорожчав на 20%
"Очікується, що вартість біткоїна буде зростати, а запуск торгівлі біткоїн-опціонами біржею CME Group, ймовірно, лише прискорить зростання"
Фото: з вільних джерел
На торгах у вівторок середньоринкова вартість біткоїна зросла на 5,5% до 8574 доларів, загалом за перші два тижні 2020 року біткоїн подрожчав на 20%, повідомляє "Економічна правда".
"Очікується, що вартість біткоїна буде зростати, а запуск торгівлі біткоїн-опціонами біржею CME Group, ймовірно, лише прискорить зростання", - заявив керівник відділу розвитку бізнесу біржі Luno Віджай Айяр.
Фото: Економічна правда
Зазначається, що після нестабільного 2019 року за перші два тижні 2020 року біткоїн подорожчав на 20%.
Нагадаємо, що в цьому році закрилося 70 фондів орієнтованих на біткоіни.
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