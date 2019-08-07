За підсумками саміту Україна-ЄС підписано п'ять угод
За результатами зустрічі було підписано угоди про фінансування заходів "Програму технічного співробітництва на 2019 рік", "Антикорупційна ініціатива — друга фаза", "Підтримки громадянського суспільства та культури", "U-Lead з Європою: програма для України з роширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - друга фаза", а також про зміни в угоді про "Підтримку ЄС сходу України".
Нагадаємо, що у Києві 8 липня відбувся 21-й саміт Україна - Європейський Союз. Під час саміту зустрілись президент Володимир Зеленський, президент Європейської ради Дональд Туск і президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер.
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До слова, віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що її не пустили на саміт Україна-ЄС.
Вона звинуватила прем'єра Гройсмана у тому, що він викреслив її з-поміж учасників зустрічі.
Водночас, прес-секретар прем'єр-міністра Василь Рябчук заперечує вплив Володимира Гройсмана на списки акредитованих на саміт "Україна-ЄС".
Він назвав слова Климпуш-Цинцадзе політичною грою кандидата в нардепи з метою набрати додаткові бали.
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