За підсумками саміту Україна-ЄС підписано п'ять угод

Під час саміту зустрілись президент Володимир Зеленський, президент Європейської ради Дональд Туск і президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер

Відповідні документи підписали представники Кабінету міністрів України віцепрем'єри Геннадій Зубко та Степан Кубів та член Єврокомісії Йоганнес Ган.

За результатами зустрічі було підписано угоди про фінансування заходів "Програму технічного співробітництва на 2019 рік", "Антикорупційна ініціатива — друга фаза", "Підтримки громадянського суспільства та культури", "U-Lead з Європою: програма для України з роширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - друга фаза", а також про зміни в угоді про "Підтримку ЄС сходу України".

Нагадаємо, що у Києві 8 липня відбувся 21-й саміт Україна - Європейський Союз. Під час саміту зустрілись президент Володимир Зеленський, президент Європейської ради Дональд Туск і президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер.

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До слова, віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що її не пустили на саміт Україна-ЄС.

Вона звинуватила прем'єра Гройсмана у тому, що він викреслив її з-поміж учасників зустрічі.

Водночас, прес-секретар прем'єр-міністра Василь Рябчук заперечує вплив Володимира Гройсмана на списки акредитованих на саміт "Україна-ЄС".

Він назвав слова Климпуш-Цинцадзе політичною грою кандидата в нардепи з метою набрати додаткові бали.