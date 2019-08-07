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За підсумками саміту Україна-ЄС підписано п'ять угод

Під час саміту зустрілись президент Володимир Зеленський, президент Європейської ради Дональд Туск і президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер
Відповідні документи підписали представники Кабінету міністрів України віцепрем'єри Геннадій Зубко та Степан Кубів та член Єврокомісії Йоганнес Ган.
За підсумками саміту Україна-ЄС підписано п Фото: president.gov.ua

За результатами зустрічі було підписано угоди про фінансування заходів "Програму технічного співробітництва на 2019 рік", "Антикорупційна ініціатива — друга фаза", "Підтримки громадянського суспільства та культури", "U-Lead з Європою: програма для України з роширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - друга фаза", а також про зміни в угоді про "Підтримку ЄС сходу України".

Нагадаємо, що у Києві 8 липня відбувся 21-й саміт Україна - Європейський Союз. Під час саміту зустрілись президент Володимир Зеленський, президент Європейської ради Дональд Туск і президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер.

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До слова, віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що її не пустили на саміт Україна-ЄС.

Вона звинуватила прем'єра Гройсмана у тому, що він викреслив її з-поміж учасників зустрічі.

Водночас, прес-секретар прем'єр-міністра Василь Рябчук заперечує вплив Володимира Гройсмана на списки акредитованих на саміт "Україна-ЄС".

Він назвав слова Климпуш-Цинцадзе політичною грою кандидата в нардепи з метою набрати додаткові бали.

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08 07 2019 17:29
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