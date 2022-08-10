ЗАЕС потребує негайного захисту - гендиректор МАГАТЕ

Він анонсував термінові кроки для захисту станції

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що Запорізька АЕС потребує негайного захисту після того, як внаслідок обстрілів було припинено зовнішнє живлення станції.

"Відновлення обстрілів, що уражають єдине джерело зовнішнього живлення станції, є надзвичайно безвідповідальним. Запорізьку атомну електростанцію потрібно захистити. Я найближчим часом поїду в російську федерацію, а потім повернуся в Україну, щоб узгодити охоронну зону ядерної безпеки навколо АЕС. Це абсолютний і терміновий імператив", - заявив Гроссі.

У МАГАТЕ також повідомили, що, за інформацією старшого оперативного персоналу Запорізької АЕС, усі системи безпеки станції продовжують отримувати живлення та працюють у штатному режимі, живлячись за рахунок дизельних генераторів.

У прес-релізі зазначається, що, хоча шість реакторів перебувають у режимі "холодної зупинки", вони все ще потребують електроенергії для життєво важливих функцій ядерної безпеки. Кожному дизель-генератору станції має вистачити палива щонайменше на десять днів.