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ЗАЕС потребує негайного захисту - гендиректор МАГАТЕ
Фото: Getty Images
Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що Запорізька АЕС потребує негайного захисту після того, як внаслідок обстрілів було припинено зовнішнє живлення станції.
Про це йдеться у прес-релізі МАГАТЕ.
"Відновлення обстрілів, що уражають єдине джерело зовнішнього живлення станції, є надзвичайно безвідповідальним. Запорізьку атомну електростанцію потрібно захистити. Я найближчим часом поїду в російську федерацію, а потім повернуся в Україну, щоб узгодити охоронну зону ядерної безпеки навколо АЕС. Це абсолютний і терміновий імператив", - заявив Гроссі.
У МАГАТЕ також повідомили, що, за інформацією старшого оперативного персоналу Запорізької АЕС, усі системи безпеки станції продовжують отримувати живлення та працюють у штатному режимі, живлячись за рахунок дизельних генераторів.
У прес-релізі зазначається, що, хоча шість реакторів перебувають у режимі "холодної зупинки", вони все ще потребують електроенергії для життєво важливих функцій ядерної безпеки. Кожному дизель-генератору станції має вистачити палива щонайменше на десять днів.
Нагадаємо, 8 жовтня 2022 року внаслідок обстрілів російських загарбників відбулося повне відключення Запорізької АЕС від зовнішніх джерел живлення.
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08 10 2022 17:01 МЕДІА
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