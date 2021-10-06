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Закон про електронні трудові книжки набув чинності. Чи варто викидати паперові документи?

Завдяки цьому закону Україна має поступово відмовлятися від паперових трудових книжок
В Україні набув чинності закон №1217-IX, який передбачає облік трудової діяльності в електронній формі. Проте роботодавці все ще зобов'язані видавати оригінал паперової трудової книжки "на руки" працівнику на підпис.
Закон про електронні трудові книжки набув чинності. Чи варто викидати паперові документи? Фото: з вільних джерел

Три місяці тому закон опублікували в газеті "Голос України", а сьогодні, 10 червня, він набув чинності, повідомляє "Громадське".

Завдяки цьому закону Україна має поступово відмовлятися від паперових трудових книжок. Але це відбудеться не одразу, бо закон передбачає п'ятирічний перехідний період: у цей час можна використовувати й паперову, і електронну трудову. За цей час до Державного реєстру мають бути внесені відомості з паперових трудових книжок.

Електронну трудову створюватимуть у Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування через вебпортал е-послуг Пенсійного фонду. Для цього працівник і роботодавець вноситимуть до реєстру скани або зацифровані копії паперової трудової, довідок тощо, які мають бути підписані кваліфікованим електронним підписом.

Після внесення відомостей до Держреєстру роботодавець зобов'язаний віддати працівнику оригінал паперової трудової під підпис. Крім того, працівник може просити вносити до паперової книжки відомості про прийняття на роботу, переведення та звільнення, попри наявність електронної трудової.

Закон також передбачає можливість автоматичного призначення пенсії, без особистого звернення людини, зі збереженням права відстрочення виходу на пенсію.

Нагадаємо, що у лютому Верховна Рада ухвалила рішення про заміну паперових трудових книжок на електронні.
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10 06 2021 11:16
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