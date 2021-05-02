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В Україні паперові трудові книжки замінять електронними

аконопроект встановлює 5-річний перехідний період
Верховна Рада ухвалила рішення про заміну паперових трудових книжок на електронні.
В Україні паперові трудові книжки замінять електронними Фото з вільних джерел

За відповідний законопроект №3623 "Про внесення змін до законів щодо обліку трудової діяльності" в цілому проголосували 265 народних депутатів, передає "Інтерфакс-Україна".

Законопроект встановлює 5-річний перехідний період для включення до державного реєстру відомостей із паперових трудових книжок про трудову діяльність працівників. Згідно із законопроектом, під час перехідного періоду використовуються і паперова трудова книжка, і електронна форма вже наявних або внесених відомостей про трудову діяльність працівників із державного реєстру.

Відповідно до законопроекту, після внесення відомостей про трудову діяльність працівників до держреєстру, роботодавець має видати оригінал паперової трудової книжки працівнику під підпис.

Законопроект також пропонує ввести можливість автоматичного призначення пенсій (без особистого звернення особи), зі збереженням за ним права відтермінування виходу на пенсію.

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05 02 2021 17:13
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