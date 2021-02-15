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Закон про електронні трудові книжки пішов на підпис Зеленському

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі» за реєстраційним номером 3623.
Закон про електронні трудові книжки пішов на підпис Зеленському Фото з вільних джерел

Як передає Укрінформ з посиланням на прес-службу парламенту, закон встановлює п'ятирічний перехідний період для включення до Державного реєстру відомостей з паперових трудових книжок про трудову діяльність працівника.

Протягом цього періоду можна використовувати як паперові, так і електронні варіанти трудової книжки.

Відповідно до закону, внесення даних про трудову діяльність до Державного реєстру здійснюватиметься працівником і роботодавцем з накладанням кваліфікованого електронного підпису у вигляді сканованих або оцифрованих копій, передбачених законодавством документів (трудової книжки, довідок тощо). Після внесення відомостей до Державного реєстру роботодавець зобов'язаний віддати працівнику оригінал паперової трудової під підпис.

Також Законом запроваджується можливість автоматичного призначення пенсії без особистого звернення особи, зі збереженням за особою права відстрочення виходу на пенсію.

Закон передано на підпис Президенту України.

Як повідомляв Укрінформ, 5 лютого, народні депутати ухвалили закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі" (№3623).

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15 02 2021 14:41
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