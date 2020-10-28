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Діджиталізація: Кабмін онлайн повністю відмовився від "папірців"

"У нас вже майже 90-95% опрацьовувалися через електронних документообіг, але завжди були нормативно-правові акти, які займають багато паперів, (потребують) багато правок і копій"
З 15 листопада Кабінет міністрів зможе повністю перейти на електронний документообіг.
Діджиталізація: Кабмін онлайн повністю відмовився від "папірців" Фото: corruptua.org

Пише "Економічна правда" посилаючись на рішення уряду від 28 жовтня, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров  

На засіданні Кабінету міністрів, яке вперше проводилося онлайн, міністри підтримали пропозицію Михайла Федерова і внесли зміни до двох постанов.

Міністр цифровізації уточнив, що відкрити шлях до повноцінного електронного документообігу пропонується з 15 листопада, а не з 1 листопада, як було в проєкті рішення спершу.

"Сьогоднішнім рішенням ми по суті запроваджуємо можливість уряду, міністрів, опрацьовувати нормативно-правові акти в електронному документообігу. У нас вже майже 90-95% опрацьовувалися через електронних документообіг, але завжди були нормативно-правові акти, які займають багато  паперів, (потребують) багато правок і копій" - сказав Федоров.

По суті, від 15 листопада буде можливість використовувати спеціальний модуль нашого документообігу – і вже погоджувати всі нормативно-правові акти в електронному вигляді. Прошу підтримати. Це економія бюджетних коштів, економія часу і взагалі правильне рішення для пришвидшення нашої роботи.

"Ухвалили постанову про можливість погоджувати нормативно-правові акти з допомогою електронного документообігу. Це був останній крок до 100% відмови від паперу в роботі всередині Кабінету міністрів" - написав голова Мінцифри в Telegram.

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28 10 2020 15:56
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