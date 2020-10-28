Діджиталізація: Кабмін онлайн повністю відмовився від "папірців"

"У нас вже майже 90-95% опрацьовувалися через електронних документообіг, але завжди були нормативно-правові акти, які займають багато паперів, (потребують) багато правок і копій"

З 15 листопада Кабінет міністрів зможе повністю перейти на електронний документообіг.

Пише "Економічна правда" посилаючись на рішення уряду від 28 жовтня, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров

На засіданні Кабінету міністрів, яке вперше проводилося онлайн, міністри підтримали пропозицію Михайла Федерова і внесли зміни до двох постанов.

Міністр цифровізації уточнив, що відкрити шлях до повноцінного електронного документообігу пропонується з 15 листопада, а не з 1 листопада, як було в проєкті рішення спершу.

"Сьогоднішнім рішенням ми по суті запроваджуємо можливість уряду, міністрів, опрацьовувати нормативно-правові акти в електронному документообігу. У нас вже майже 90-95% опрацьовувалися через електронних документообіг, але завжди були нормативно-правові акти, які займають багато паперів, (потребують) багато правок і копій" - сказав Федоров.

По суті, від 15 листопада буде можливість використовувати спеціальний модуль нашого документообігу – і вже погоджувати всі нормативно-правові акти в електронному вигляді. Прошу підтримати. Це економія бюджетних коштів, економія часу і взагалі правильне рішення для пришвидшення нашої роботи.

"Ухвалили постанову про можливість погоджувати нормативно-правові акти з допомогою електронного документообігу. Це був останній крок до 100% відмови від паперу в роботі всередині Кабінету міністрів" - написав голова Мінцифри в Telegram.

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