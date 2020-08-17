Діджиталізація дозвільних документів - що очікувати і як це вплине на ринок нерухомості

З приходом до влади нової команди, Україна взяла курс на переведення в сферу інформаційних технологій адміністративних послуг та великої кількості елементів державного управління

Особливе місце в цьому процесі посіла сфера урбаністики, адже корупційна складова при отриманні вихідних даних для проектування та дозвільних документів на будівництво, на жаль, стали невід’ємно частиною будівельного процесу.

Тарас Бондаренко, юрист TOTUM LF, розповів у своїй колонці для AIN.UA, як держава намагалась побороти корупцію у сфері дозвільних документів на будівництво за рахунок діджиталізації процесів, але одного переходу в онлайн не вистачило.

З приходом до влади нової команди, Україна взяла курс на переведення в сферу інформаційних технологій адміністративних послуг та великої кількості елементів державного управління. Особливе місце в цьому процесі посіла сфера урбаністики, адже корупційна складова при отриманні вихідних даних для проектування та дозвільних документів на будівництво, на жаль, стали невід’ємно частиною будівельного процесу.

Боротьба з цими явищами велась владою у всі часи, проте, особливо в частині будівництва, віз і нині там. Отже, разом в кардинальною реформою органів державного архітектурно-будівельного контролю, було вирішено зробити цю сферу максимально публічною і відкритою, а також передати максимальну частину дозвільних функцій у сфері будівництва штучному інтелекту, який був би здатен приймати незаангажовані рішення.

Для реалізації такої ідеї, було вирішено створити Єдину державну електрону систему у сфері будівництва, першою ластівкою створення якої, став електронний кабінет забудовника а вже зараз запроваджується перша черга Єдиної електронної системи у сфері будівництва. На перших парах реалізації, використання функціоналу системи є добровільним, тому, сподіваємось, що коли вона стане обов’язковою для застосування, всі недоліки, які можуть виникнути при практичному її використанні, будуть виправлені.

Істотною проблемою для всіх учасників ринку, завжди була розгалуженість і недостатня якість відкритих реєстрів у сфері містобудування.

Тому те, що не спромоглась зробити держава - виправили підприємці, які створили значну кількість сайтів та телеграм-ботів, що дозволило швидко здійснювати пошук необхідної інформації.