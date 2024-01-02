Закон про мобілізацію доопрацюють – ВРУ

В Раді заявили, що незабаром міжвідомча робоча група почне працювати над компромісним варіантом законопроекту щодо мобілізації.

Законопроект про мобілізацію не буде виноситися на голосування у Верховній Раді в оригінальному вигляді.

Про це запевнила заступниця голова Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук із фракції Слуга народу, передає Радіо Свобода.

"Це буде версія, напрацьована Комітетом з питань безпеки та оборони. Вже цього тижня велика міжвідомча робоча група почне працювати над компромісним варіантом законопроекту про мобілізацію, який би дозволив його проголосувати в сесійній залі. Це велика міжвідомча робоча група. Адже маємо зауваження від Уповноваженого з прав людини", - заявила Кравчук.

Крім того, є занепокоєння, щоб не було корупційних норм, додала народна обраниця.

"Та норма, коли військкоми самі можуть вирішувати, кого вносити і кого прибирати зі списку боржників, тобто людей, які не прийшли до ТЦК. Очевидно, якісь їхні права можуть бути порушені. Все має бути в зрозумілий і справедливий спосіб", - казала депутатка.

За її словами, ракети над головою це найкраще нагадування, що повномасштабна війна триває і екзистенційна загроза для нашої держави нікуди не зникла.

Нагадаємо, що в кінці грудня в Офісі президента прокоментували пропозицію додатково мобілізувати пів мільйона українців.