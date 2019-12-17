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Законопроєкт щодо детінізації ринку металобрухту позитивно вплине на галузь, - "УАВтормет"

Законопроєктом збирання та заготівля металобрухту виводяться з-під поняття операція з металобрухтом
Законопроєкт №2426, який передбачає комплекс заходів щодо детінізації українського ринку брухту чорних металів, позитивно вплине на галузь, вважає Володимир Бублей, президент Української асоціації вторинних металів ("УАВтормет").
Законопроєкт щодо детінізації ринку металобрухту позитивно вплине на галузь, - "УАВтормет" Фото: olx.ua

"Я вважаю, що законопроєкт позитивно вплине на ринок. По-перше, він прибирає в законі «Про металобрухт» колізії, які було неможливо виконувати. Наприклад, поділ брухту на промисловий і побутовий, яке є, але переліку такого лому немає. По-друге, під час турборежиму 2014 року Верховна Рада скасувала ліцензії законом «Про ліцензування». А акти обстеження залишилися, тому що не промоніторили все чинне законодавство", - сказав він в інтерв'ю Бізнес-порталу UAprom, передає LB.ua.

Крім того, за його словами, цим законопроєктом збирання та заготівля металобрухту виводяться з-під поняття операція з металобрухтом. "Це стосується первинного ринку заготівлі брухту, де зосереджена основна корупційна складова. Саме точки приймання, скажімо так, «кришують» правоохоронні органи", - зазначив Бублей.

Президент "УАВтормет" також нагадав, що зараз є вимога, згідно з якою навіть пункти приймання брухту, які просто збирають сировину і переміщують її на велике переробне підприємство, повинні відповідати певним вимогам.

"Наприклад, показувати, що в штаті є кваліфікований персонал, що є підйомні механізми і дороге брухтопереробне обладнання. Але навіщо це треба, якщо ти не переробляєш металобрухт?" - підкреслив він.

Нагадаємо, що У Верховній Раді мають намір вивести з тіні господарську діяльність з операцій із брухтом чорних металів, що дасть змогу направити в державний бюджет майже 900 млн грн додаткових податків і зборів.

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17 12 2019 13:20
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