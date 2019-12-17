Законопроєкт щодо детінізації ринку металобрухту позитивно вплине на галузь, - "УАВтормет"
"Я вважаю, що законопроєкт позитивно вплине на ринок. По-перше, він прибирає в законі «Про металобрухт» колізії, які було неможливо виконувати. Наприклад, поділ брухту на промисловий і побутовий, яке є, але переліку такого лому немає. По-друге, під час турборежиму 2014 року Верховна Рада скасувала ліцензії законом «Про ліцензування». А акти обстеження залишилися, тому що не промоніторили все чинне законодавство", - сказав він в інтерв'ю Бізнес-порталу UAprom, передає LB.ua.
Крім того, за його словами, цим законопроєктом збирання та заготівля металобрухту виводяться з-під поняття операція з металобрухтом. "Це стосується первинного ринку заготівлі брухту, де зосереджена основна корупційна складова. Саме точки приймання, скажімо так, «кришують» правоохоронні органи", - зазначив Бублей.
Президент "УАВтормет" також нагадав, що зараз є вимога, згідно з якою навіть пункти приймання брухту, які просто збирають сировину і переміщують її на велике переробне підприємство, повинні відповідати певним вимогам.
"Наприклад, показувати, що в штаті є кваліфікований персонал, що є підйомні механізми і дороге брухтопереробне обладнання. Але навіщо це треба, якщо ти не переробляєш металобрухт?" - підкреслив він.
Нагадаємо, що У Верховній Раді мають намір вивести з тіні господарську діяльність з операцій із брухтом чорних металів, що дасть змогу направити в державний бюджет майже 900 млн грн додаткових податків і зборів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Гривна все сильнее. Хорошо это или плохо и как теперь с этим жить?