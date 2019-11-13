"Обілення" ринку металобрухту виведе з тіні бізнес обсягом майже 16 млрд грн на рік

Планується скасувати акти обстеження брухтозаготівельних підприємств обласними адміністраціями - це рудимент, який забули скасувати після скасування ліцензування операцій із металобрухтом у 2014 році. І нарешті - усунути правову колізію у ст. 213 кримінального кодексу: зараз передбачена кримінальна відповідальність за здійснення операцій із металобрухтом у разі, якщо компанія не внесена до відповідного реєстру. При цьому реєстру немає і нормативних актів із цього приводу також немає.

У Верховній Раді мають намір вивести з тіні господарську діяльність з операцій із брухтом чорних металів, що дасть змогу направити в державний бюджет майже 900 млн грн додаткових податків і зборів, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" заступник голови комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський, коментуючи зареєстрований у парламенті законопроект №2426 від 12 листопада 2019 року "Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо детінізації ринку металургійної сировини та операцій з металобрухтом)", український ринок металобрухту на 80% працює в тіні.

За його словами, в 2018 році обсяг цього тіньового сектору становив майже 16 млрд грн.

"У комітеті ми провели зустрічі із зацікавленими сторонами - металургами, заготівельниками брухту, Міністерством економрозвитку, і з'ясували, що нинішня ситуація нікого не влаштовує, ринок потрібно виводити з тіні. Страждають металурги через необґрунтовані претензії податківців щодо так званих нікчемних операцій, страждають заготівельники брухту, тому що змушені весь час принижуватися перед корупціонерами з контролюючих і силових органів. Але насамперед страждає держбюджет - виведення ринку брухту з тіні дасть майже 900 млн грн додаткових податків. Обілення ринку металобрухту створить передумови для виведення з тіні бізнесу обсягом приблизно 16 млрд грн на рік", - зазначив співрозмовник агентства.

При цьому він уточнив, що законопроект №2426 передбачає усунути низку штучних обмежень і правових колізій, які перешкоджають легальній роботі ринку. Так, передбачається скасувати свідомо нездійсненні вимоги до пунктів прийому брухту: для цього потрібно розділити діяльність із заготівлі металобрухту та діяльність із переробки. До заготівлі - менше вимог: не потрібно дороге промислове обладнання, простіші вимоги до площі пункту тощо. До переробки та металургійної переробки, які неможливі без спецобладнання, всі вимоги залишаються в силі.

Крім того, необхідно усунути надуманий поділ на побутовий і промисловий брухт, а отже, усунути штрафи за порушення цього поділу. Також слід дозволити офіційні розрахунки готівкою за куплений у населення металобрухт. Зараз усі види вторсировини можна офіційно приймати у населення за готівку, металобрухт - ні.

Планується скасувати акти обстеження брухтозаготівельних підприємств обласними адміністраціями - це рудимент, який забули скасувати після скасування ліцензування операцій із металобрухтом у 2014 році. І нарешті - усунути правову колізію у ст. 213 кримінального кодексу: зараз передбачена кримінальна відповідальність за здійснення операцій із металобрухтом у разі, якщо компанія не внесена до відповідного реєстру. При цьому реєстру немає і нормативних актів із цього приводу також немає.

Законопроект №2426 зареєстровано у Верховній Раді 12 листопада 2019 року. Разом із Кисилевським співавторами законопроекту стали 22 народних депутати. Розробкою законопроекту займалася робоча група, до якої увійшли представники брухтозаготівників, металургів і Мінекономіки.

Читайте також: Біля Кривого Рогу в 30 метрах від залізничної колії приймали на металобрухт порізані рейки