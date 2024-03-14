Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Rheinmetall очікує рекордного продажу зброї та збільшення прибутковості у зв'язку з війною в Україні

14 березня 2024, 12:08
Rheinmetall очікує рекордного продажу зброї та збільшення прибутковості у зв'язку з війною в Україні
Rheinmetall розраховує вперше досягти позначки 10 млрд євро продажів у 2024 році.

Німецький виробник зброї Rheinmetall очікує рекордного продажу та збільшення прибутковості цього року, оскільки війна в Україні призводить до збільшення витрат на оборону в блоці НАТО, і ця тенденція підтримуватиме компанію довгі роки.

Про це повідомляє Reuters.

Rheinmetall розраховує вперше досягти позначки 10 млрд євро продажів у 2024 році. Прогноз компанії також передбачає рентабельність операційного прибутку на рівні 14-15% порівняно з 12,8% у 2023 році.

"Нове десятиліття безпекової політики почалося", - заявив генеральний директор Армін Паппергер, коли група представила результати за 2023 рік, перший повний рік війни проти України.

Консолідований продаж зріс у 2023 році на 12% до трохи менше 7,2 млрд євро, при цьому сильне зростання спостерігалося в підрозділах транспортних систем, зброї та боєприпасів.

Німеччина, найбільший військовий прихильник Києва в Європі, оголосила про поворотний момент після вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року, створивши спеціальний оборонний фонд на 100 млрд євро для модернізації Бундесверу.

Нагадаємо, німецький оборонний концерн Rheinmetall постачає Україні значну кількість снарядів та військової техніки.

Раніше повідомляли, що Rheinmetall побудує в Україні завод по виробництву артилерійських снарядів.

війназброяприбутокRheinmetall

Останні матеріали

Оборонна стратегія – найкращий план для України у протистоянні з росією у 2024 році. То чому ж обговорюється контрнаступ? – Мік Раян
Політика
Оборонна стратегія – найкращий план для України у протистоянні з росією у 2024 році. То чому ж обговорюється контрнаступ? – Мік Раян
Переклад iPress – 14 березня 2024, 12:14
Європейські протести фермерів – ґрунт для російської пропаганди. Час звернути на це увагу – Ніколя Тензер
Політика
Європейські протести фермерів – ґрунт для російської пропаганди. Час звернути на це увагу – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 14 березня 2024, 09:02
Трамп
Політика
Трамп "несповна розуму". Але "ми його любимо", кажуть рупори кремля – Джулія Девіс
Переклад iPress – 13 березня 2024, 15:37
СБУ має бомбардувати російські авіабази, а не нафтобази. Адже ВКС наносить по ЗСУ 111 ударів УМПК на день – Том Купер
Політика
СБУ має бомбардувати російські авіабази, а не нафтобази. Адже ВКС наносить по ЗСУ 111 ударів УМПК на день – Том Купер
Переклад iPress – 13 березня 2024, 12:21
Стратегічне дезертирство США. А на його тлі інновації та адаптація в епоху кіберпанку – RUSI
Технології
Стратегічне дезертирство США. А на його тлі інновації та адаптація в епоху кіберпанку – RUSI
Переклад iPress – 13 березня 2024, 09:21
Як американські праві закохувалися в диктаторів знову і знову. Трамп і путін – це не новина – Кейсі Мішель
Політика
Як американські праві закохувалися в диктаторів знову і знову. Трамп і путін – це не новина – Кейсі Мішель
Переклад iPress – 12 березня 2024, 16:48
Лінія фронту залишалася нерухомою минулого тижня. Інтенсивність боїв під Мар'їнкою знизилась, а під Роботиним – ні – Дональд Гілл
Cуспільство
Лінія фронту залишалася нерухомою минулого тижня. Інтенсивність боїв під Мар'їнкою знизилась, а під Роботиним – ні – Дональд Гілл
Переклад iPress – 12 березня 2024, 11:53
Чи вирішить Британія пересидіти війну, якщо та захопить Захід? Відсутність США поглиблює розбіжності в Європі – Едвард Лукас
Політика
Чи вирішить Британія пересидіти війну, якщо та захопить Захід? Відсутність США поглиблює розбіжності в Європі – Едвард Лукас
Переклад iPress – 12 березня 2024, 09:06
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється