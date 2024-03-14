Rheinmetall очікує рекордного продажу зброї та збільшення прибутковості у зв'язку з війною в Україні

Rheinmetall розраховує вперше досягти позначки 10 млрд євро продажів у 2024 році.

Німецький виробник зброї Rheinmetall очікує рекордного продажу та збільшення прибутковості цього року, оскільки війна в Україні призводить до збільшення витрат на оборону в блоці НАТО, і ця тенденція підтримуватиме компанію довгі роки.

Про це повідомляє Reuters.

Rheinmetall розраховує вперше досягти позначки 10 млрд євро продажів у 2024 році. Прогноз компанії також передбачає рентабельність операційного прибутку на рівні 14-15% порівняно з 12,8% у 2023 році.

"Нове десятиліття безпекової політики почалося", - заявив генеральний директор Армін Паппергер, коли група представила результати за 2023 рік, перший повний рік війни проти України.

Консолідований продаж зріс у 2023 році на 12% до трохи менше 7,2 млрд євро, при цьому сильне зростання спостерігалося в підрозділах транспортних систем, зброї та боєприпасів.

Німеччина, найбільший військовий прихильник Києва в Європі, оголосила про поворотний момент після вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року, створивши спеціальний оборонний фонд на 100 млрд євро для модернізації Бундесверу.

Нагадаємо, німецький оборонний концерн Rheinmetall постачає Україні значну кількість снарядів та військової техніки.

Раніше повідомляли, що Rheinmetall побудує в Україні завод по виробництву артилерійських снарядів.