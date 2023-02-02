Shell у 2022 році отримала рекордний прибуток у $40 млрд – Reuters

Британська Shell минулоріч отримала рекордний прибуток у розмірі 39,9 млрд доларів. Зростання цін на енергоносії після вторгнення росії в Україну дозволило енергетичному гіганту отримати безпрецедентні доходи.

Про це повідомляє Reuters.

Річний прибуток Shell виявився вдвічі більшим, ніж роком раніше, і набагато перевищує попередній рекорд у 31 млрд доларів у 2008-му.

Рекордний прибуток британської компанії, як і показники, про які повідомили американські конкуренти раніше цього тижня, безперечно, посилить тиск на уряди з метою подальшого підвищення податків у цьому секторі.

"Ми маємо намір залишатися дисциплінованими, забезпечуючи переконливу прибутковість для акціонерів", – сказав генеральний директор Ваель Саван.

Shell також повідомила про рекордний прибуток у четвертому кварталі у розмірі 9,8 млрд доларів на тлі значного відновлення доходів від торгівлі зрідженим природним газом (ЗПГ).

Зростання прибутку компанії та її конкурентів у 2022 році спонукало уряд Великої Британії ввести податок на непередбачені доходи для операторів Північного моря.

Shell була розкритикувана в жовтні, коли заявила, що до цього моменту не платила податок на непередбачений прибуток у Британії. Минулого місяця компанія заявила, що очікує втратити близько 1,7 млрд фунтів стерлінгів у своєму прибутку за останній квартал 2022 року внаслідок непередбачених податків у Великій Британії та ЄС.

Раніше повідомлялось, що американські інвестори вклали мільярди у розробку штучного інтелекту в Китаї.