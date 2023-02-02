Матеріали:
Теми:
CУСПІЛЬСТВО

Shell у 2022 році отримала рекордний прибуток у $40 млрд – Reuters

02 лютого 2023, 11:18
Shell у 2022 році отримала рекордний прибуток у $40 млрд – Reuters
джерело shell.dk
Британська Shell минулоріч отримала рекордний прибуток у розмірі 39,9 млрд доларів. Зростання цін на енергоносії після вторгнення росії в Україну дозволило енергетичному гіганту отримати безпрецедентні доходи.

Про це повідомляє Reuters.

Річний прибуток Shell виявився вдвічі більшим, ніж роком раніше, і набагато перевищує попередній рекорд у 31 млрд доларів у 2008-му.

Рекордний прибуток британської компанії, як і показники, про які повідомили американські конкуренти раніше цього тижня, безперечно, посилить тиск на уряди з метою подальшого підвищення податків у цьому секторі.

"Ми маємо намір залишатися дисциплінованими, забезпечуючи переконливу прибутковість для акціонерів", – сказав генеральний директор Ваель Саван.

Shell також повідомила про рекордний прибуток у четвертому кварталі у розмірі 9,8 млрд доларів на тлі значного відновлення доходів від торгівлі зрідженим природним газом (ЗПГ).

Зростання прибутку компанії та її конкурентів у 2022 році спонукало уряд Великої Британії ввести податок на непередбачені доходи для операторів Північного моря.

Shell була розкритикувана в жовтні, коли заявила, що до цього моменту не платила податок на непередбачений прибуток у Британії. Минулого місяця компанія заявила, що очікує втратити близько 1,7 млрд фунтів стерлінгів у своєму прибутку за останній квартал 2022 року внаслідок непередбачених податків у Великій Британії та ЄС.

Раніше повідомлялось, що американські інвестори вклали мільярди у розробку штучного інтелекту в Китаї.

Shellприбуток

Останні матеріали

Бої під Вугледаром. Як ЗСУ відбивали масовані штурми та завдали росіянам великих втрат – Том Купер
Cуспільство
Бої під Вугледаром. Як ЗСУ відбивали масовані штурми та завдали росіянам великих втрат – Том Купер
Переклад iPress – 02 лютого 2023, 10:44
Куди інформаційно бити США. Америка має
Cуспільство
Куди інформаційно бити США. Америка має "допомогти" чадам російських еліт, які почуваються в безпеці від війни – Івана Страднер
Переклад iPress – 02 лютого 2023, 09:29
Про путіна і
Політика
Про путіна і "все йде за планом". Українці завдали великих втрат росіянам під Вугледаром та зупинили кілька великих наступів – Том Купер
Переклад iPress – 01 лютого 2023, 22:18
Удар Моссада по іранському об'єкту з виробництва зброї досяг своїх цілей. Ізраїль підштовхує США до більш рішучого протистояння Ірану – Wall Street Journal
Політика
Удар Моссада по іранському об'єкту з виробництва зброї досяг своїх цілей. Ізраїль підштовхує США до більш рішучого протистояння Ірану – Wall Street Journal
Переклад iPress – 01 лютого 2023, 14:11
Всі дороги ведуть до Криму. Чи буде це остання кампанія? – Mік Раян
Політика
Всі дороги ведуть до Криму. Чи буде це остання кампанія? – Mік Раян
Переклад iPress – 01 лютого 2023, 09:18
Погода грає на українському боці. Українці успішно гасять
Політика
Погода грає на українському боці. Українці успішно гасять "живі хвилі" росіян по всьому фронту – Том Купер
Переклад iPress – 31 січня 2023, 15:45
Уроки трагічної реальності. Як соловйов істерив через танки та військовий провал росії – Джулія Девіс
Cуспільство
Уроки трагічної реальності. Як соловйов істерив через танки та військовий провал росії – Джулія Девіс
Переклад iPress – 31 січня 2023, 11:39
путін проклав Україні пряму дорогу в НАТО. Треба негайно почати процес прийняття України до Альянсу – Борис Джонсон
Політика
путін проклав Україні пряму дорогу в НАТО. Треба негайно почати процес прийняття України до Альянсу – Борис Джонсон
Переклад iPress – 31 січня 2023, 10:40
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється