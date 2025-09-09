Угорщина уклала 10-річну угоду з Shell на фоні планів ЄС відмовитися від російського газу

Постачання розпочнеться у 2026 році та здійснюватиметься через чеські й німецькі газопроводи.

Угорщина уклала десятирічну угоду з компанією Shell на постачання 2 мільярдів кубометрів газу, що стане одним із перших кроків країни до зменшення залежності від російських енергоносіїв.

Про це повідомило агентство Bloomberg.

Постачання розпочнеться у 2026 році та здійснюватиметься через чеські й німецькі газопроводи. Про підписання контракту заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто під час конференції Gastech у Мілані.

За його словами, Будапешт також веде переговори ще з кількома західними постачальниками, однак поки не готовий розкривати деталі.

Хоча ЄС планує повністю відмовитися від імпорту російських енергоносіїв до 2027 року, Угорщина традиційно виступала проти таких планів, наполягаючи на необхідності компенсацій для країн-членів. Наразі країна має діючий контракт із "Газпромом" на постачання 4,5 млрд кубометрів газу щороку до 2036-го, який після 2022 року доповнювався додатковими обсягами.

Сійярто визнав, що план ЄС щодо поетапної відмови від російського імпорту становить ризик для енергобезпеки Угорщини, оскільки наявної інфраструктури поки недостатньо для диверсифікації джерел.

Водночас він наголосив, що реалізація ядерних проєктів країни, які передбачають введення двох нових реакторів, дозволить удвічі скоротити імпорт газу та забезпечити до 70% внутрішніх потреб в електроенергії.