Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Угорщина уклала 10-річну угоду з Shell на фоні планів ЄС відмовитися від російського газу

09 вересня 2025, 17:01
Угорщина уклала 10-річну угоду з Shell на фоні планів ЄС відмовитися від російського газу
Фото: Петер Сійярто (flickr.by/US_Department_of_State)
Постачання розпочнеться у 2026 році та здійснюватиметься через чеські й німецькі газопроводи.

Угорщина уклала десятирічну угоду з компанією Shell на постачання 2 мільярдів кубометрів газу, що стане одним із перших кроків країни до зменшення залежності від російських енергоносіїв.

Про це повідомило агентство Bloomberg.

Постачання розпочнеться у 2026 році та здійснюватиметься через чеські й німецькі газопроводи. Про підписання контракту заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто під час конференції Gastech у Мілані.

За його словами, Будапешт також веде переговори ще з кількома західними постачальниками, однак поки не готовий розкривати деталі.

Хоча ЄС планує повністю відмовитися від імпорту російських енергоносіїв до 2027 року, Угорщина традиційно виступала проти таких планів, наполягаючи на необхідності компенсацій для країн-членів. Наразі країна має діючий контракт із "Газпромом" на постачання 4,5 млрд кубометрів газу щороку до 2036-го, який після 2022 року доповнювався додатковими обсягами.

Сійярто визнав, що план ЄС щодо поетапної відмови від російського імпорту становить ризик для енергобезпеки Угорщини, оскільки наявної інфраструктури поки недостатньо для диверсифікації джерел.

Водночас він наголосив, що реалізація ядерних проєктів країни, які передбачають введення двох нових реакторів, дозволить удвічі скоротити імпорт газу та забезпечити до 70% внутрішніх потреб в електроенергії.

газУгорщинаShellЄвросоюзПетер Сійярто

Останні матеріали

План Пентагону ставить у пріоритет захист кордонів, а не китайську загрозу. Союзники стурбовані – Politico
Політика
План Пентагону ставить у пріоритет захист кордонів, а не китайську загрозу. Союзники стурбовані – Politico
Переклад iPress – 09 вересня 2025, 14:49
Падіння уряду Макрона. Що буде далі та які наслідки для Європи – The Telegraph
Політика
Падіння уряду Макрона. Що буде далі та які наслідки для Європи – The Telegraph
Переклад iPress – 09 вересня 2025, 11:48
Чому українська ППО робить все можливе, але цього недостатньо. Результат помилок України, Європи та США – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Чому українська ППО робить все можливе, але цього недостатньо. Результат помилок України, Європи та США – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 вересня 2025, 07:35
Мільярдери, які вкладаються у довголіття. Хто та скільки витрачає на пошук
Бізнес & Фінанси
Мільярдери, які вкладаються у довголіття. Хто та скільки витрачає на пошук "вічної молодості" – Wall Street Journal
Переклад iPress – 08 вересня 2025, 15:46
Засновник Blackwater і послідовник MAGA Ерік Прінс пропонує свої послуги в Україні. Він прагне зайти у прибутковий сектор дронів – The Guardian
Бізнес & Фінанси
Засновник Blackwater і послідовник MAGA Ерік Прінс пропонує свої послуги в Україні. Він прагне зайти у прибутковий сектор дронів – The Guardian
Переклад iPress – 08 вересня 2025, 11:52
Кампанія проти російської нафтопереробки триває.
Політика
Кампанія проти російської нафтопереробки триває. "Дружбу" слід обстрілювати, поки Угорщина і Словаччина не складуть руки – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 07 вересня 2025, 22:21
Америка повинна негайно зменшити свою залежність від Китаю. Тим більш на тлі загрози його воєнізованого ШІ
Політика
Америка повинна негайно зменшити свою залежність від Китаю. Тим більш на тлі загрози його воєнізованого ШІ
Переклад iPress – 05 вересня 2025, 16:31
Естонія попереджає. Готуйтеся до можливого скорочення військ США в Європі та російських провокацій – Politico
Політика
Естонія попереджає. Готуйтеся до можливого скорочення військ США в Європі та російських провокацій – Politico
Переклад iPress – 05 вересня 2025, 11:57
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється