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ПОЛІТИКА

Замах на Трампа допомагає Байдену залишитися, але не перемогти – The Telegraph

16 липня 2024, 17:11
Замах на Трампа допомагає Байдену залишитися, але не перемогти – The Telegraph
з вільних джерел
Президент США не може зараз повернутися до своїх заяв про те, що Трамп є "загрозою для демократії".

Незадовго до замаху на Трампа президент Байден намагався — і здебільшого безуспішно — уникнути сумнівів демократів щодо його когнітивних здібностей. Він назвав президента Зеленського "президентом путіним" і перейменував свою віцепрезидентку Камалу Гарріс на "віцепрезидентку Трампа". ЗМІ публікували довжелезні списки союзників, які хотіли, щоб він відмовився від спроби балотуватися на другий термін.

Коментарі Байдена щодо замаху на Трампа були добре продумані, щоб зміцнити його позицію. Але ймовірно, Байден не розуміє, що він тепер на шляху до програшу на виборах. Адже Трамп став візуальним втіленням американської мужності. Крім того, замах на колишнього президента трапився в штаті Пенсильванія, де виборці найбільше вагаються.

Про це пише The Telegraph.

Байден не може зараз повернутися до своїх заяв про те, що Трамп є "загрозою для демократії". Якщо він це зробить, люди можуть звинуватити його в тому, що він, по суті, заохочує стрільців до ще однієї спроби. У нього немає іншого вибору, окрім як поступитися увагою — все більш енергійному Трампу, вважає редактор.

Нагадаємо, кандидат у президенти від Республіканської партії США Дональд Трамп запропонував у віцепрезиденти сенатора від Огайо Джей Ді Венса, який має відверто антиукраїнську позицію. Це рішення викликало в союзників ще більше стурбованості відносно припинення допомоги Україні.

Дональд ТрампзамахДжо БайденВибори в США

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