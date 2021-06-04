Запроваджувати накопичувальну пенсійну систему почнуть цьогоріч - Шмигаль

Для збільшення пенсій у 2-3 рази "потрібно змінювати саму систему пенсійного забезпечення"

Цьогоріч уряд планує збільшити пенсії двічі – у липні та грудні, проте для зростання виплат у 2-3 рази необхідна пенсійна реформа, а саме – запровадження накопичувальної системи цьогоріч.

Денис Шмигаль також зазначив, що березнева індексація завершилася, виплати становили 43 мільярди гривень для 8 мільйонів українців, повідомляє "Економічна правда". Підвищення у середньому становило 300 грн.

З квітня також розпочалася індексація для працюючих пенсіонерів, що торкнеться 400-600 тисяч людей. Наступні зміни чекатимуть у липні - з 1 липня зросте мінімальна пенсія (через зростання прожиткового мінімуму), будуть збільшені надбавки до пенсій.

З жовтня уряд планує встановити щомісячні доплати до пенсії до 400 грн для пенсіонерів віком 75-80 років. З грудня - чергове підвищення мінімальної пенсії (також у зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму), та збільшення надбавок до виплат окремим категоріям громадян.

За словами прем’єра, для збільшення пенсій у 2-3 рази "потрібно змінювати саму систему пенсійного забезпечення". Йдеться про накопичувальну пенсію, коли людина протягом трудового життя відкладає кошти на свій особистий пенсійний рахунок

Відтак, прем’єр заявив, що відповідну систему уряд хоче запровадити вже цьогоріч за наступною моделлю:

2% зі сплачених людиною податків йдуть на її особистий пенсійний рахунок;

також на цей рахунок потрапляють ще 2% від ЄСВ, який сплачує за людину роботодавець;

людина саме зможе обирати пенсійний фонд, який далі буде інвестувати її кошти;

інвестиції можуть відбуватися лише у надійні та не ризиковані фінансові інструменти;

українці, які виходять на пенсію, зможуть обирати: забрати всі накопичені кошти одразу, отримувати виплати рівними частинами та навіть залишити частину своїх виплат у спадок;

накопичувальна пенсійна система в жодному разі не скасовує солідарну, а буде додатковими виплатами.

Шмигаль додав, що реформа займе не один рік, та її не можна відкладати далі. "Наразі Кабінет Міністрів працює з експертами та народними депутатами, щоб врахувати всі деталі сформувати найкращу модель запуску накопичувальної пенсійної системи", - додав він.

Нагадаємо, що в умовах слабкої економіки введення накопичувальної пенсійної системи недоречне