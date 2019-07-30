Заступника Головіна, який переховувався, затримала НАБУ

Екс-посадовця разом із колишнім начальником ГУ Нацполіції в Одеській області підозрюють у заволодінні великою партією тютюнових виробів, раніше вилучених із незаконного обігу.

"Детективи НАБУ сьогодні (у віторок – ред.) затримали колишнього першого заступника начальника ГУ Нацполіції в Одеській області, який переховування від слідства", - сказано у повідомленні Національного антикорупційного бюро на офіційній сторінці у Facebook, йдеться в "УП".

Нагадаємо, прокурори просять арештувати екс-керівника поліції Одещини Дмитра Головіна із альтернативою застави.

Напередодні, 25 липня правоохоронці затримали колишнього начальника головного управління Нацполіції в Одеській області Дмитра Головіна за розкрадання в особливо великих розмірах.

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