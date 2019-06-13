Заступниця голови НБУ Рожкова про рішення Баришівського суду: На сьогодні я працюю

Напередодні Баришівський суд Київської області ухвалив рішення заборонити їй виконувати свої обов'язки.

"Щодо останнього рішення суду, який відсторонив мене від роботи: ми не отримали рішення суду, на сьогоднішній день я працюю. У разі отримання такого рішення Національний банк буде його оскаржувати у законному порядку", - повідомила Рожкова у відеозверненні, яке розмістила у своєму Facebook.

Рожкова також спростувала інформацію, поширену у деяких ЗМІ, що вона нібито не повернулася з конференції у Вашингтоні, на яку поїхала напередодні.

Нагадаємо, що 13 червня стало відомо, що Баришівський районний суд Київської області ухвалив рішення, яким заборонив Рожковій виконувати свої повноваження та брати участь у засіданнях правління Національного банку України.

Напередодні цей суд заборонив українському лоукостеру SkyUp здійснювати пасажирські авіаперевезення.