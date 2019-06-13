Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Заступниця голови НБУ Рожкова про рішення Баришівського суду: На сьогодні я працюю

Напередодні Баришівський суд Київської області ухвалив рішення заборонити їй виконувати свої обов'язки
Напередодні Баришівський суд Київської області ухвалив рішення заборонити їй виконувати свої обов'язки.
Заступниця голови НБУ Рожкова про рішення Баришівського суду: На сьогодні я працюю Катерина Рожкова. Фото: National Bank Of Ukraine / Flickr

"Щодо останнього рішення суду, який відсторонив мене від роботи: ми не отримали рішення суду, на сьогоднішній день я працюю. У разі отримання такого рішення Національний банк буде його оскаржувати у законному порядку", - повідомила Рожкова у відеозверненні, яке розмістила у своєму Facebook.

Рожкова також спростувала інформацію, поширену у деяких ЗМІ, що вона нібито не повернулася з конференції у Вашингтоні, на яку поїхала напередодні.

Нагадаємо, що 13 червня стало відомо, що Баришівський районний суд Київської області ухвалив рішення, яким заборонив Рожковій виконувати свої повноваження та брати участь у засіданнях правління Національного банку України.

Напередодні цей суд заборонив українському лоукостеру SkyUp здійснювати пасажирські авіаперевезення.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 06 2019 15:05
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Страх політики і політика страху

Страх політики і політика страху

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.