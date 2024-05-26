Завчасний початок наступу на півночі Харківщини став для кремля провальним – ISW

В Інституту вивчення війни вважають, що передчасний початок російських наступальних операцій підірвав успіх рф на півночі Харківської області.

Про це йдеться в щоденному звіті ISW.

"російська армія розпочали свою наступальну операцію на півночі Харківської області з обмеженими силами і ще не перекинули туди значні резерви, що призвело до зниження темпів російського просування і наступальних операцій", - йдеться в звіті.

Аналітики інституту пишуть, що зниження темпів, ймовірно, надасть ЗСУ тактичні можливості для контратак, хоча українські війська ще не проводять обмежену контрнаступальну операцію, яка має на меті повністю витіснити російські війська з північної Харківської області.

Окремі російські підрозділи, які зараз діють на півночі Харківської області, і явна нерішучість військових рф щодо залучення до бойових дій наявних резервів свідчить про те, що російські війська, ймовірно, намагаються довести чисельність Північного угруповання до запланованої кінцевої перед тим, як активізувати наступальні операції на півночі Харківської області.

На початку наступальних операцій 10 травня у складі Північного угруповання військ у районі кордону перебувало близько 35 000 військовослужбовців, тоді як українські джерела вказували, що російські військові мають намір зосередити в цьому районі від 50 000 до 70 000 військовослужбовців.

В ISW пишуть, що що російські війська, ймовірно, розпочали наступальну операцію на півночі Харківської області раніше запланованого терміну, використовуючи недостатню кількість особового складу, сподіваючись закріпитися до того, як прибуття на фронт військової допомоги з боку США зробить це завдання ще більш важким.

Ймовірно, передчасний початок російських наступальних операцій підірвав успіх рф на півночі Харківської області.

За повідомленнями, російським військам вдалося застати українські сили зненацька 10 травня і досягти тактично значних успіхів у районах, які, за повідомленнями українських офіційних осіб, були менш захищеними.