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Завдяки купівлі пального в обхід тендеру "Укрзалізниця" зекономила 45 млн грн

"Укрзалізниця" провела закупівлю дизельного пального за договірними процедурами, після того, як компанії-підрядники заблокували всі тендери УЗ
Економія на придбаному за домовленості пальному склала близько 45 мільйонів гривень.
Завдяки купівлі пального в обхід тендеру "Укрзалізниця" зекономила 45 млн грн Фото:112.ua

Весь обсяг пального, яке потребувала Укрзалізниця, розділили на 6 умовних лотів по 10 тисяч тонн. Потім УЗ почала проводити переговори з постачальниками пального, обговорюючи з ними майбутні ціни, інформує "Громадське" з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

За даними Укрзалізниці, завдяки такому підходу вартість придбаного дизельного пального виявилася нижчою, ніж розрахована вартість пального за спеціальною формулою, на 45 мільйонів гривень.

"За результатами переговорів переможцями були визнані чотири компанії: ТОВ "Торум" у двох лотах із цінами 25550 та 25300 грн за тонну; ТОВ "Оіл-Трейд 2018" у двох лотах з цінами 25380 і 25310 грн за тонну; ТОВ "Альянс Енерго Трейд" у одному лоті з ціною 25320 грн за тонну та ТОВ "Глуско Україна" в одному лоті з ціною 25250 грн за тонну", - повідомили у прес-службі Укрзалізниці.

Нагадаємо, всі тендери на купівлю дизельного пального, які оголосила державна "Укрзалізниця", заблокували скаргами окремих гравців ринку.

Голова "Укрзалізниці" Євген Кравцов зазначив, що компанія вважає такі дії маніпуляціями та не скориться погрозам. Для вирішення ситуації там вирішили закупити пальне на договірних засадах без оголошення тендеру.

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