Завод Коломойського проти ПриватБанкy
Відповідні дані містяться на сайті «Prozorro.Продажі», передає "Громадське".
Таким чином, аукціон зі здачі в оренду паркінгу визнаний таким, що не відбувся, вже скасували заявку не лише «Нікопольського заводу феросплавів», але й компанії, яка запропонувала на аукціону другу найбільшу суму — АТ «Дніпроазот», яка також належить Коломойському.
Підставою для скасування заявок стала невідповідність, яку аукціонна комісія виявила у поданих документах учасниками аукціону. На деяких документах не проставили дату та не вказали всю необхідну інформацію.
Нагадаємо, що Прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час виступу в британському аналітичному центрі Chatham House пообіцяв перешкодити поверненню ПриватБанку Ігорю Коломойському.
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