Завод Коломойського проти ПриватБанкy

У Дніпрі скасували результати аукціону щодо оренди паркінгу навколо головного офісу ПриватБанку. Аукціон виграв «Нікопольський завод феросплавів» Ігоря Коломойського, працівники якого використовували паркінг для проведення пікетів.

Відповідні дані містяться на сайті «Prozorro.Продажі», передає "Громадське".

Таким чином, аукціон зі здачі в оренду паркінгу визнаний таким, що не відбувся, вже скасували заявку не лише «Нікопольського заводу феросплавів», але й компанії, яка запропонувала на аукціону другу найбільшу суму — АТ «Дніпроазот», яка також належить Коломойському.

Підставою для скасування заявок стала невідповідність, яку аукціонна комісія виявила у поданих документах учасниками аукціону. На деяких документах не проставили дату та не вказали всю необхідну інформацію.

Нагадаємо, що Прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час виступу в британському аналітичному центрі Chatham House пообіцяв перешкодити поверненню ПриватБанку Ігорю Коломойському.