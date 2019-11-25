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Завод Коломойського проти ПриватБанкy

У Дніпрі скасували результати аукціону на оренду паркінгу біля офісу банку
У Дніпрі скасували результати аукціону щодо оренди паркінгу навколо головного офісу ПриватБанку. Аукціон виграв «Нікопольський завод феросплавів» Ігоря Коломойського, працівники якого використовували паркінг для проведення пікетів.
Завод Коломойського проти ПриватБанкy Фото з вільних джерел

Відповідні дані містяться на сайті «Prozorro.Продажі», передає "Громадське".

Таким чином, аукціон зі здачі в оренду паркінгу визнаний таким, що не відбувся, вже скасували заявку не лише «Нікопольського заводу феросплавів», але й компанії, яка запропонувала на аукціону другу найбільшу суму — АТ «Дніпроазот», яка також належить Коломойському.

Підставою для скасування заявок стала невідповідність, яку аукціонна комісія виявила у поданих документах учасниками аукціону. На деяких документах не проставили дату та не вказали всю необхідну інформацію.

Нагадаємо, що Прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час виступу в британському аналітичному центрі Chatham House пообіцяв перешкодити поверненню ПриватБанку Ігорю Коломойському.

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25 11 2019 11:20
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