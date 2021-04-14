Заявки на "карантинні" 8 тисяч грн прийматимуть із 19 квітня - Шмигаль

Із 19 квітня фізичні особи-підприємці та наймані працівники з "червоних" карантинних зон зможуть надсилати заявки на отримання 8 тисяч гривень допомоги від держави.

Денис Шмигаль зазначив, що механізм подачі заявок залишається простим - через портал чи застосунок "Дія". На цю програму підтримки уряд планує витратити приблизно 3 млрд грн.

Президент Володимир Зеленський 6 квітня 2021 року підписав закон №1358-ІХ про виплату 8 тисяч грн допомоги бізнесу та залученим працівникам у регіонах, які потрапили до "червоної" зони карантину.

Перед зимовим загальнонаціональним локдауном ФОПам і найманим працівникам, які були змушені припинити свою діяльність, теж виплачували по 8 тисяч гривень. Подати заяву на отримання виплати можна було лише через додаток чи портал "Дія".

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що загалом по допомогу від держави торік звернулися 480 тисяч громадян. Тоді держава перерахувала понад 3 мільярди гривень допомоги під час карантину.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів оприлюднив постанову, що визначає види економічної діяльності, за якими фізичні-особи підприємці та наймані працівники у "червоних" карантинних зонах мають право на отримання державної допомоги в сумі 8 тис. грн.