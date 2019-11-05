Заяви про відновлення УПЦ КП не відповідають дійсності, - Мінкульт
"Постановою Помісного собору колишньої Української православної церкви Київського патріархату, яку було прийнято 15.12.2018 року, напередодні Всеукраїнського православного Об’єднавчого собору, діяльність такого релігійного об’єднання як Українська православна церква Київського патріархату (УПЦ КП) було припинено шляхом об’єднання та приєднання до утвореної Православної церкви України", - йдеться в заяві міністерства у відповідь на заяви почесного патріарха ПЦУ Філарета про те, що УПЦ КП досі існує.
"У зв’язку з викладеним вище Міністерство культури України зазначає, що заяви про нібито відновлення діяльності в Україні такого релігійного об’єднання як УПЦ КП є такими, що не відповідають дійсності", - йдеться в заяві.
Нагадаємо, 9 травня в інтерв'ю "ТСН" Філарет заявив, що УПЦ КП не ліквідована.
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