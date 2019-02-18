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Збірна України програла Росії в матчі за бронзу жіночого ЧЄ з футзалу

Українки поступилися в серії пенальті
На першому в історії чемпіонаті Європи з футзалу серед жінок, який завершився у Португалії, у матчі за третє місце збірна України поступилася в серії пенальті команді Росії.
Збірна України програла Росії в матчі за бронзу жіночого ЧЄ з футзалу Фото: futsal.com.ua

В основний час українки врятували практично безнадійний матч - у першому таймі наші дівчата програвали 0:2, але зуміли відіграти один м'яч ще до перерви (Сніжана Воловенко), а в другому таймі точним ударом з пенальті Юлія Титова зрівняла рахунок 2:2.

У серії 11-метрових удача усміхнулася росіянкам 3:2.

Нагадаємо, у фінальній стадії турніру беруть участь чотири команди - переможниці своїх відбіркових груп. У півфіналі команда України програла господаркам турніру - португалкам 1:5, а росіянки поступилися іспанкам 0:5.

Чемпіонами Європи стали іспанки, які розгромили португалок 4:0.

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18 02 2019 09:33
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