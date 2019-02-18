СПОРТ НОВИНИНа першому в історії чемпіонаті Європи з футзалу серед жінок, який завершився у Португалії, у матчі за третє місце збірна України поступилася в серії пенальті команді Росії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Збірна України програла Росії в матчі за бронзу жіночого ЧЄ з футзалу
Українки поступилися в серії пенальті
Фото: futsal.com.ua
В основний час українки врятували практично безнадійний матч - у першому таймі наші дівчата програвали 0:2, але зуміли відіграти один м'яч ще до перерви (Сніжана Воловенко), а в другому таймі точним ударом з пенальті Юлія Титова зрівняла рахунок 2:2.
У серії 11-метрових удача усміхнулася росіянкам 3:2.
Нагадаємо, у фінальній стадії турніру беруть участь чотири команди - переможниці своїх відбіркових груп. У півфіналі команда України програла господаркам турніру - португалкам 1:5, а росіянки поступилися іспанкам 0:5.
Чемпіонами Європи стали іспанки, які розгромили португалок 4:0.
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