НОВИНИСайт "Миротворець" видалив дружину кандидата в президенти Володимира Зеленського Олену зі своєї бази.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Дружину Зеленського видалили з бази "Миротворця"
Станом на ранок неділі зазначена сторінка недоступна
Фото:Укрінформ
У суботу "Миротворець" розмістив Олену Зеленську в розділі "Чистилище" після того, як користувачі Facebook обурилися щодо її перепосту російського пропагандистського ЗМІ 2014 року.
Станом на ранок неділі зазначена сторінка недоступна, а за пошуком на сайті Олену Зеленську знайти не можна.
Також, дружина кандидата у президенти Володимира Зеленського Олена визнала, що у 201 4 році зі своєї Facebook-сторінки перепостила публікацію російського пропагандистського ресурсу LifeNews. Вона пояснила, що намагалась викрити і показати обурення від російської пропаганди.
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21 04 2019 11:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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