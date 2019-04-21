Дружину Зеленського видалили з бази "Миротворця"

Сайт "Миротворець" видалив дружину кандидата в президенти Володимира Зеленського Олену зі своєї бази.

У суботу "Миротворець" розмістив Олену Зеленську в розділі "Чистилище" після того, як користувачі Facebook обурилися щодо її перепосту російського пропагандистського ЗМІ 2014 року.

Станом на ранок неділі зазначена сторінка недоступна, а за пошуком на сайті Олену Зеленську знайти не можна.

Також, дружина кандидата у президенти Володимира Зеленського Олена визнала, що у 201 4 році зі своєї Facebook-сторінки перепостила публікацію російського пропагандистського ресурсу LifeNews. Вона пояснила, що намагалась викрити і показати обурення від російської пропаганди.