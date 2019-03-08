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Зеленський: Богдан готовий піти у відставку в будь-який час, коли суспільство хоче

"Я нічого не підривав. Ми одна команда, ми сказали, що ми не тримаємося за крісла. Я можу ще раз повторити"
Президент України Володимир Зеленський заявив, що голова Офісу президента Андрій Богдан готовий піти у відставку в будь-який час, коли цього вимагатиме суспільство.
Зеленський: Богдан готовий піти у відставку в будь-який час, коли суспільство хоче Фото: president.gov.ua

Так, у готелі Rixos у Трускавці Зеленського спитали, чи вважає він за потрібне після інциденту з заявою про звільнення насправді звільнити Богдана з посади, повідомляє УП.

На закид журналістів, що протягом доби суспільство було дезінфомоване щодо відставки глави ОП, і це був "крок до підриву довіри медіа", президент сказав: "Я нічого не підривав. Ми одна команда, ми сказали, що ми не тримаємося за крісла. Я можу ще раз повторити".

Крім того, Зеленський прокоментував те, що з боку Офісу президента не було ані підтвердження, ані спростування інформації про заяву Богдана про відставку.

"Спростування чого? Він же написав заяву, це ж правда. Людина готова в будь-який час, коли суспільство хоче", - наголосив глава держави.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підтвердив існування заяви на звільнення від Керівника Офісу Президента України Андрія Богдана.

Глава держави уточнив, що станом на сьогодні не підписував цю заяву на звільнення Андрія Богдана.

Напередодні прес-секретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель назвала "чутками" інформацію про відставку глави Офісу президента Андрія Богдана.

Раніше глава Офісу президента України Андрій Богдан написав заяву про звільнення з обійманої посади за власним бажанням.

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