Зеленський до Порошенка: "ви маріонетка Свинарчука чи він ваша маріонетка?"

"Так ви маріонетка Свинарчука чи Свинарчук ваша маріонетка? Якщо можна, передайте будь ласка нашому гаранту",

Шоумен Володимир Зеленський звернувся до чинного президента Петра Порошенка із запитанням чи є він "маріонеткою Свинарчука" чи "Свинарчук - маріонетка Порошенка".

"Бачили прес-конференцію нашого гаранта. Він ще раз сказав, що я маріонетка Коломойського. Як сказав гарант, що робити? У мене тільки одне питання, я думаю, що він побачить це. Так ви маріонетка Свинарчука чи Свинарчук ваша маріонетка? Якщо можна, передайте будь ласка нашому гаранту", - заявив шоумен, повідомляє "Українська правда".

Свинарчук - це попереднє прізвище екс-першого заступника секретаря Ради нацбезпеки та найближчого соратника Порошенка Олега Гладковського та його сина Ігоря.

Додамо, що Петро Порошенко прокоментував результати екзит-полів щодо першого туру виборів, згідно з якими, чинний глава держави виходить до другого туру.

"Доля звела мене - і я не соромлюся сказати про це - з маріонеткою Коломойського. Коломойському ми не дамо жодного шансу", - наголосив він.

Також глава держави вважає, що його вихід у другий тур "зламав сценарій Кремля".

Нагадаємо, що Порошенко висловив думку, що перед другим туром президентських виборів обов'язково мають відбутися передвиборчі дебати кандидатів: "Вибори - в другому турі. Ключовим елементом мають бути передвиборчі дебати".

У свою чергу, кандидат у президенти України, шоумен Володимир Зеленський заявив, що готовий прийти на дебати з нинішнім президентом.