Зеленський до Порошенка: "ви маріонетка Свинарчука чи він ваша маріонетка?"
"Бачили прес-конференцію нашого гаранта. Він ще раз сказав, що я маріонетка Коломойського. Як сказав гарант, що робити? У мене тільки одне питання, я думаю, що він побачить це. Так ви маріонетка Свинарчука чи Свинарчук ваша маріонетка? Якщо можна, передайте будь ласка нашому гаранту", - заявив шоумен, повідомляє "Українська правда".
Свинарчук - це попереднє прізвище екс-першого заступника секретаря Ради нацбезпеки та найближчого соратника Порошенка Олега Гладковського та його сина Ігоря.
Додамо, що Петро Порошенко прокоментував результати екзит-полів щодо першого туру виборів, згідно з якими, чинний глава держави виходить до другого туру.
"Доля звела мене - і я не соромлюся сказати про це - з маріонеткою Коломойського. Коломойському ми не дамо жодного шансу", - наголосив він.
Також глава держави вважає, що його вихід у другий тур "зламав сценарій Кремля".
Нагадаємо, що Порошенко висловив думку, що перед другим туром президентських виборів обов'язково мають відбутися передвиборчі дебати кандидатів: "Вибори - в другому турі. Ключовим елементом мають бути передвиборчі дебати".
У свою чергу, кандидат у президенти України, шоумен Володимир Зеленський заявив, що готовий прийти на дебати з нинішнім президентом.
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