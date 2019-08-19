Зеленський домовився з Нетаньяху вирішити проблему затримання українців на кордоні Ізраїлю
"Останнім часом наші держави активно співпрацюють у міграційній сфері. Мова про численні відмови українським громадянам на в'їзд до Ізраїлю. Ми домовилися вирішити цю проблему. Громадяни обох країн повинні максимально користуватися перевагами безвізового режиму, а українські громадяни не повинні тисячами затримуватися на кордоні Ізраїлю", - заявив Зеленський на брифінгу в Києві.
Нагадаємо, що на початку 2019 року в Міністерстві закордонних справ України заявили, що не виключають скасування безвізового режиму з Ізраїлем, якщо права українських туристів і мандрівників будуть систематично порушуватися на кордоні.
У 2018 році Ізраїль не впустив 7730 українців. З початку 2019 року Ізраїль не впустив у країну 910 українців.
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