Зеленський ініціював звільнення всіх голів облдержадміністрацій. Уряд погодив тільки 13 відставок

"У нас продовжується процес пошуку нових фахівців, які можуть очолити області"

Президент України Володимир Зеленський ініціював звільнення всіх голів обласних державних адміністрацій (ОДА), проте уряд погодив відставки тільки 13 з них.

Прес-секретарка глави держави Юлія Мендель зазначила, що в Адміністрації президента "не знають принципів вибірковості уряду" і сподіваються на звільнення всіх очільників ОДА.

"У нас продовжується процес пошуку нових фахівців, які можуть очолити області. Критерії відбору відомі: порядність, професійність, відсутність корупційних зв`язків, бажано - щоб у таких людей вже були ідеї щодо їхньої місцевої команди", - написала Мендель у Facebook.

Речниця Зеленського додала, що у відборі кандидатів на посади голів ОДА команді президента допомагають "кілька міжнародних HR-компаній", а на місцях свої кандидатури пропонують "активісти та волонтери".

Нагадаємо, Степан Полторак залишиться на посаді Міністра оборони України до того моменту, поки Верховна Рада не підтримає його відставку. Він працюватиме виконувачем обов'язків.

Додамо, що Полторак подав у відставку 20 травня, але Рада не підтримала його відставку.

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