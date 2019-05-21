ПОЛІТИКА НОВИНИСтепан Полторак залишиться на посаді Міністра оборони України до того моменту, поки Верховна Рада не підтримає його відставку. Він працюватиме виконувачем обов'язків.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Полторак лишиться на посаді до рішення Ради
"Я буду працювати виконувачем своїх обов'язки, поки Верховна Рада не прийме рішення. Тому що тоді, коли країна знаходиться в стані війни, це дуже небезпечно залишати Збройні сили без координації системи управління"
Степан Полторак. Фото:112.ua
"Я буду працювати виконувачем своїх обов'язки, поки Верховна Рада не прийме рішення. Тому що тоді, коли країна знаходиться в стані війни, це дуже небезпечно залишати Збройні сили без координації системи управління і без керівництва", - сказав Полторак, інформує "Громадське".
Він зазначив, що розповів Зеленському про свою відставку ще до інавгурації, утім чекав, поки новообраний президент набуде повноважень.
Також додав, що йому не соромно дивитися в очі журналістам та українцям загалом.
Нагадаємо, що Полторак подав у відставку 20 травня
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21 05 2019 11:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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