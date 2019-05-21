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Полторак лишиться на посаді до рішення Ради

"Я буду працювати виконувачем своїх обов'язки, поки Верховна Рада не прийме рішення. Тому що тоді, коли країна знаходиться в стані війни, це дуже небезпечно залишати Збройні сили без координації системи управління"
Степан Полторак залишиться на посаді Міністра оборони України до того моменту, поки Верховна Рада не підтримає його відставку. Він працюватиме виконувачем обов'язків.
Полторак лишиться на посаді до рішення Ради Степан Полторак. Фото:112.ua

"Я буду працювати виконувачем своїх обов'язки, поки Верховна Рада не прийме рішення. Тому що тоді, коли країна знаходиться в стані війни, це дуже небезпечно залишати Збройні сили без координації системи управління і без керівництва", - сказав Полторак, інформує "Громадське".

Він зазначив, що розповів Зеленському про свою відставку ще до інавгурації, утім чекав, поки новообраний президент набуде повноважень.

Також додав, що йому не соромно дивитися в очі журналістам та українцям загалом.

Нагадаємо, що Полторак подав у відставку 20 травня

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21 05 2019 11:59
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