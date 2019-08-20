Українські військові отримають по 1-2 тисячі грн премії до Дня Незалежності, - Полторак "Військовослужбовці, які в 2019 році залучалися до виконання завдань у складі підрозділів Об’єднаних сил, і ті, хто зараз захищає територіальну цілісність держави на Сході - по 2 тисячі гривень"

Міністр оборони України Степан Полторак підписав наказ про виплату грошової премії військовослужбовцям Збройних Сил України з нагоди 28-ї річниці Незалежності України.

Степан Полторак. Фото: mil.gov.ua

"Військовослужбовці, зокрема строкової служби, і курсанти отримають по 1 тисячі гривень. Військовослужбовці, які в 2019 році залучалися до виконання завдань у складі підрозділів Об’єднаних сил, і ті, хто зараз захищає територіальну цілісність держави на Сході - по 2 тисячі гривень", - зазначив Полторак у Facebook. Нагадаємо, що замість традиційного параду на День незалежності, 24 серпня, відбудеться Хода гідності за участю президента Володимира Зеленського та українських військових.

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