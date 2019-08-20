НОВИНИМіністр оборони України Степан Полторак підписав наказ про виплату грошової премії військовослужбовцям Збройних Сил України з нагоди 28-ї річниці Незалежності України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українські військові отримають по 1-2 тисячі грн премії до Дня Незалежності, - Полторак
"Військовослужбовці, які в 2019 році залучалися до виконання завдань у складі підрозділів Об’єднаних сил, і ті, хто зараз захищає територіальну цілісність держави на Сході - по 2 тисячі гривень"
Степан Полторак. Фото: mil.gov.ua
"Військовослужбовці, зокрема строкової служби, і курсанти отримають по 1 тисячі гривень. Військовослужбовці, які в 2019 році залучалися до виконання завдань у складі підрозділів Об’єднаних сил, і ті, хто зараз захищає територіальну цілісність держави на Сході - по 2 тисячі гривень", - зазначив Полторак у Facebook.
Нагадаємо, що замість традиційного параду на День незалежності, 24 серпня, відбудеться Хода гідності за участю президента Володимира Зеленського та українських військових.
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